韓國瑜酸「自己不吃藥叫別人吃藥」　柯建銘朝野協商暴怒拍桌

▲韓國瑜召開朝野協商。（圖／翻攝自立法院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（8日）下午召開朝野協商，討論行政院長卓榮泰的總質詢結束後，未來的議事安排。民進黨團總召柯建銘開嗆協商事項只安排藍白的議程，未放入民進黨議程，質疑程序不公，韓國瑜則解釋，是因民進黨在開會通知發出後才送案，此說法讓柯建銘無法接受，持續滔滔不絕進20分鐘。眼看阻止不了柯建銘的冗長發言，韓國瑜忍不住批，「有人生病了，自己不吃藥，叫別人去吃藥，都怪到我這邊來，公平嗎？」柯建銘瞬間暴怒拍桌。

韓國瑜睽違一個多月後再度召集朝野協商，議程研商「司法院人事同意權」案、研商各黨團推派代表組成「經費稽核委員會」相關事宜等共10案。柯建銘發言表示，民進黨昨天也有送3案，卻未被列入，韓國瑜對此回應，因已發出開會通知，所以未列入，今天如果要再列進去，需要藍白兩黨團同意。

柯建銘顯然不買單，認為韓國瑜長期議事不公，對民進黨提案都不願處理，甚至還要藍白同意，過去立法院長期以來的議事中立原則，都被韓國瑜破壞了。柯也說，他已經去提告，告立院秘書長周萬來與議事處長高百祥違反《公務人員行政中立法》。柯也喊話，大罷免已經如火如荼，國民黨不要以為在立院占多數，就可以胡作非為。

會議進行超過半小時，仍未有任何進度，柯建銘持續批評韓國瑜議事不公，韓多次打斷皆無效。最後，韓國瑜高聲強調，自己上任院長以來，努力維持中立，也許沒有盡善盡美，但還是會盡量做到，不要加入自己價值判斷，會做到中立，而周萬來與高百祥等議事人員的行為，身為院長會負最高責任，有事情來找自己就好，希望柯建銘不要針對其他人。

韓國瑜說，「這一年多立法院是否有胡搞亂搞，我們請了全台灣會最開會的周萬來擔任本院秘書長，都是希望立法院能遵守議事規則，好好地走下去，柯建銘總召對我的指教，有些地方我不敢苟同，就像有些人生病了，自己不吃藥，叫別人去吃藥，那你每次把朝野協商跟院會鬧成這個樣子，再把責任歸到我身上來，公平嗎？」柯建銘隨即暴怒拍桌抗議，韓國瑜則宣布休息後閃人。