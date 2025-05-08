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國民黨嘉義市母親節活動　溫馨邀婦女團體共賞電影

▲▼ 國民黨全國同步慶祝母親節活動「為愛感動讓愛延續 ！」 。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

▲國民黨全國同步慶祝母親節活動「為愛感動讓愛延續 ！」 邀請婦女團體看電影。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

母親節前夕，國民黨今(8)日全台各縣市同步辦理「為愛感動讓愛延續 ！」電影欣賞活動，嘉義市黨部於秀泰影城包場邀請婦女團體共同觀賞暖心電影，這是一部以親情為主軸，探討家庭與親情倫理的核心價值，希望喚起大眾對家庭價值的重視，讓愛一直延續下去。

市長黃敏惠因議會施政總質詢不克前來，特指派副市長林瑞彥前來祝福在場的媽媽們、另立委林倩綺、嘉義市婦女會榮譽理事長李淑娟、嘉義市國民黨主委蔡明顯等人也親自到場，向所有辛勞付出的母親們致上最誠摯的祝福。

▲▼ 國民黨全國同步慶祝母親節活動「為愛感動讓愛延續 ！」 。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

▲立委林倩绮再提輕軌。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

蔡明顯主委表示，這部影片非常溫馨家庭倫理劇,藉此電影欣賞會,讓子女們更懂得珍惜與母親相處的時光，母親是家庭與社會穩定的重要力量，並鼓勵民眾在忙碌之餘，以實際行動表達對母親的感恩。市長黃敏惠、立委林倩綺、國民黨主席朱立倫也準備了康乃馨，婦女會則準備小禮物，贈送給參與的媽媽們，讓大家度過一個充滿愛的日子。

蔡明顯主委強調，未來將持續舉辦類似活動，弘揚孝道與家庭倫理，並呼籲社會大眾共同營造和諧幸福的家庭環境,最後祝福在坐姊妹心想事成，萬事皆喜。

林倩綺表示，為了要與各姊妹共度有意義節日，排除困難特地南下嘉義，共同參與慶祝母親節的活動。母親節即將到來祝福在場的所有姐妹，以及天下所有的母親獻上最誠摯的祝福，更表示嘉義輕軌是不分藍綠全體嘉義人的願望，會在立法院積極推動爭取。

▲▼ 國民黨全國同步慶祝母親節活動「為愛感動讓愛延續 ！」 。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

▲嘉義市副市長林瑞彥。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

副市長林瑞彥表示母親節的由來，母親節由安娜賈維斯所推動而設立。安娜的母親是一位心地善良的女士。在安娜的母親逝世後，安娜為了紀念默默做出奉獻的偉大母親，申請將母親節定為法定節日。在安娜的努力下，美國國會也終於在1914年正式將5月的第2個星期日設立為母親節！安娜母親生前最喜歡的花是康乃馨，因此在母親逝世後，安娜都帶著白色的康乃馨去紀念已經母親，所以康乃馨也因此成為了母親節代表花。母親節時送紅色康乃馨給媽媽，就是對媽媽表達你的愛意。

▲▼ 國民黨全國同步慶祝母親節活動「為愛感動讓愛延續 ！」 。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

▲嘉義市黨部蔡明顯主委。（圖／國民黨嘉義市黨部提供）

卓榮泰前日在立法院答詢時表示，嘉義輕軌工程費374億，地方只負擔用地費嘉義市0.66億及嘉義縣0.94億，中央可負擔372億。卓榮泰還誤會嘉義市拿不出6600萬用地費，5月7日嘉義市召開臨時記者會。市長說，嘉義市願意負擔用地費，請中央趕快啟動輕軌建設，要說到做到。豈料才給出承諾，今日交通部就緊急澄清，稱是「誤會一場」交通部致歉，卓榮泰說的是嘉市府提的方案。

 
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