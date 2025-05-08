金澤市長拜會黃偉哲續寫八田情誼　盼學生12月來台修旅參訪烏山頭

▲金澤市長村山卓（右）今率團拜會台南市長黃偉哲（左），雙方就學生修旅與文化交流進行會談，續寫台南與金澤的八田情誼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

延續跨海情誼，深化文化交流！日本石川縣金澤市市長村山卓8日率團拜會台南市長黃偉哲，雙方針對學生修學旅行、文化教育交流等議題進行深入討論，村山市長更透露，將安排金澤市立學校學生於12月來台修旅，期盼能實地參訪烏山頭水庫，體會金澤與台南因八田與一技師而結下的深厚緣分。

黃偉哲市長親自接待來訪貴賓，感謝金澤市每年跨海參與八田與一追思會，並致贈以「八田穗越」為名的在地好米作為紀念。他表示，八田技師所設計的烏山頭水庫至今仍灌溉嘉南平原，是台南重要的農業命脈，也象徵兩市情誼的灌溉與延續。他盼藉由學生間的教育旅行，讓歷史情誼跨越世代，深化台日之間的友好交流。

村山卓市長除對年初能登半島地震時台灣的慰問與關心表達感謝，也回贈誠摯情誼。他表示，金澤市將於今年開放「偉人博物館」免費入場，推廣八田與一技師的精神與貢獻。此外，今年特別規劃學生赴台修旅，除參訪烏山頭水庫，也希望促進在體育、文化等層面更廣泛的合作與互動。

台灣虎航董事長黃世惠亦出席拜會行程，特別向村山市長致意，並與會討論航空與修旅合作事宜。台南市新聞及國際關係處長蘇恩恩也陪同出席，展現官方對深化兩市連結的高度重視。

自2011年「八田與一紀念園區」落成以來，金澤市每年皆派代表團來台參加追思活動，疫情期間雖短暫中斷，但友誼始終未曾中止。此次村山市長親率訪團，再次為台南與金澤的文化交流與教育互動，翻開嶄新篇章。