母親節前夕婦幼關懷協會送暖　黃偉哲：點亮逆境家庭希望之光

▲台南市長黃偉哲出席婦幼關懷協會公益活動，傳遞祝福。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在母親節即將到來之際，台南市婦幼關懷協會於長榮桂冠酒店舉辦「溫馨守護～綻放堅毅光芒」公益活動，表揚自強家庭、發放助學金與生活物資，用實際行動陪伴弱勢孩子與單親父母走過風雨。

台南市長黃偉哲出席活動致詞感謝協會多年無私奉獻，並與與會貴賓同台合唱〈牽你的手〉，為現場送上母親節最溫暖的祝福。

黃偉哲致詞時表示，婦幼關懷協會長年耕耘弱勢家庭，不僅提供物資與教育資源，更用一點一滴的陪伴與關心，點亮許多孩子人生中的希望之光。他肯定每位學子在艱困中仍努力向學，也感謝辛苦付出的母親們，以及協助教育的老師與校長們，共同為台南這座城市打造最溫暖的學習環境。

協會創會理事長王麗情回顧創會歷程時感性指出，從最初的一戶一助，到如今串聯眾多善心人士長期支援，二十七年來幫助無數家庭穩住人生，她期盼透過這場活動拋磚引玉，讓社會上更多溫暖之力能加入愛的行列，一起實踐「陪你長大」的承諾。

協會分享了今年受助家庭中幾位動人案例——來自忠孝國中的卯同學，雖母親獨力扶養四名年幼孩子，家中無親援、經濟拮据，但母女倆憑著堅毅與微笑撐起一個家。永康國中的尤同學和母親住在狹小鐵皮屋中，仍不減學習熱情，成績優異、助人為樂；中山國中的張同學則在姨婆姨丈扶養下成績出眾，令人敬佩。還有安平國中的許同學，面對父親服刑的家庭狀況，依舊自律堅定，努力追求學業。

活動也表揚一位單親父親——賴先生，自妻子離異後一肩擔起照顧兩名女兒及臥病老母的重擔，被譽為家庭英雄；另有堅持服務27年的模範媽媽張蔡美霞女士，長年默默奉獻，是協會最堅實的支柱。

活動現場由協會理監事披上象徵守護的白色天使翅膀進場，並邀請創會長楊麗琴以歌聲與舞蹈傳遞愛與希望。孩子們也與母親手牽手高喊「媽媽我愛您」，場面溫馨感人。此外，兩位曾受協會幫助、如今成家立業的學子——任職海巡署的王駿傑與陳俊宇，也以捐款與行動回饋社會，見證愛的循環已悄悄開花。