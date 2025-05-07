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黃偉哲頒證傑出演藝團隊　台南藝文跨域共鳴展實力

▲台南市長黃偉哲7日上午於文化中心親頒證書，表揚2025年入選的傑出演藝團隊，展現文化首都的藝文實力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲7日上午於文化中心親頒證書，表揚2025年入選的傑出演藝團隊，展現文化首都的藝文實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年度台南市傑出演藝團隊名單揭曉！市長黃偉哲7日上午親自主持授證典禮，表揚7組來自音樂、舞蹈、戲劇等不同領域的演藝團隊，肯定其在藝術創作與表演實力上的亮眼表現，今年入選名單不僅延續文化深度，更突破類型疆界，首度納入深受年輕世代喜愛的喜劇團體，展現台南藝文跨域創新的新能量。

黃偉哲指出，台南作為文化古都，長年培育豐沛表演人才，今年從近300個立案團隊中遴選出7組傑出團隊，競爭激烈，展現藝文創作的高度多樣與專業厚度。他期勉所有團隊持續精進，透過國內外展演累積經驗，讓世界看見台南，也讓文化底蘊成為城市最堅實的軟實力。

今年度獲選團隊包括資深實力派的「風乎舞雩舞團」、「雞屎藤舞蹈劇場」、「台灣藝術家交響樂團」、「藝姿舞集」，以及展現潛力的「韋瓦笛室內樂團」、「阿伯樂戲工場」，和首次入選的喜劇團體「暴羅WALK漫才合作社」。其中「暴羅WALK」以創意短劇與市場經營能力突破傳統劇場框架，受到評審一致青睞，象徵台南藝文場域向年輕族群敞開新頁。

文化局長黃雅玲表示，為協助傑出團隊永續發展，市府除頒發獎金外，也媒合專業輔導與企業資源，提供演出平台與練習空間，解決排練場地不足等實務問題。同時透過節慶活動、多元宣傳與跨域合作，提升團隊能見度與創作能量，逐步建立屬於台南的藝文品牌生態系。

為讓市民近距離欣賞傑團魅力，文化局也將於5月10日（六）、5月11日（日）下午3時，在兌悅門與成功大學小西門舉辦「這麼一說，很有城藝」城牆音樂會，由知名作家王浩一與歷屆傑出演藝團隊攜手，透過音樂、戲劇與歷史講述交織，打造一場屬於府城的城藝盛會，歡迎民眾免費參與，感受表演藝術的城市共鳴。

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