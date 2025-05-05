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府城志工隊參訪防災場館＋森林療癒　黃偉哲：志工是城市韌性的基石

▲台南市消防志工參訪後壁烏樹林地震體驗館，透過模擬與導覽學習防災知識。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防志工參訪後壁烏樹林地震體驗館，透過模擬與導覽學習防災知識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化志工導覽技巧與防災知識，台南市消防局5日舉辦志工隊定期訓練與參訪活動，結合專業學習與身心療癒，帶領消防史料館及防災教育館的志工前往後壁烏樹林地震體驗館與雅聞湖濱療癒森林參訪交流，不僅充實志工實務能力，也提前歡度母親節，現場洋溢溫馨氣氛。

▲台南市消防志工參訪後壁烏樹林地震體驗館，透過模擬與導覽學習防災知識。（記者林東良翻攝，下同）

市府指出，本次活動以實地體驗與分組討論方式進行，上午行程來到後壁烏樹林地震體驗館，透過震災模擬、互動導覽與應變教學，使志工更熟悉地震應對流程與教育推廣技巧，也加深彼此默契，強化日後在導覽服務與防災宣導中的實戰力。

下午則轉往位於東山的雅聞湖濱療癒森林，安排香氛體驗與森林步道導覽，讓志工們在自然環境中紓壓放鬆，感受「陪伴」與「療癒」的力量，補足平時志工服務中的心理能量，提升整體投入的持續力與溫度。

▲台南市消防志工參訪後壁烏樹林地震體驗館，透過模擬與導覽學習防災知識。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，志工是城市韌性的基石，無論是在防災教育、消防安全或日常導覽工作上，皆扮演市府與市民間重要的橋樑。他感謝志工長期無私奉獻，也承諾市府會持續支援志工培訓與交流機會，讓服務專業與溫度並行，讓志工在守護市民安全的同時，也照顧好自身身心健康，走得更長更遠。

▲台南市消防志工參訪後壁烏樹林地震體驗館，透過模擬與導覽學習防災知識。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯也指出，此次參訪是年度志工培訓的重要一環，特別融入防災實境體驗與自然療癒課程，讓學習不再只是紙上談兵，而是貼近實務需求的全方位成長。他強調，未來消防局將持續強化志工多元培訓，讓志工們在服務城市的同時，也能擁有更豐富的收穫與成就感，共同打造安全、安心且有人情味的台南生活環境。

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