LINE被盜有救了！「最新1功能」可奪回帳號　聊天紀錄也能還原

▲LINE官方推出最新「再次登入」功能，可以奪回被詐騙團盜走的帳號。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

通訊軟體LINE相當方便，在生活中占有不可或缺的地位，然而盜用詐騙事件頻傳，讓人聞之色變。好在官方近期推出「再次登入」新功能，就可以保住帳號，還能還原聊天紀錄，一旦帳號被盜，立刻啟動功能把帳號拿回來。

用戶必須將手機LINE版本更新到15.4.0（含）以上，看到「再次登入」功能畫面後點選後，就可以登入原帳號，並能找回以前的聊天紀錄、貼圖、代幣；假如點選「刪除」的話，就會刪除儲存於此裝置上的所有LINE相關資料，且無法復原，要特別注意。

LINE官方說明，點選「再次登入」功能後，系統會進行裝置與帳號核對，核對成功將會進入登入流程；如果核對失敗，會跳出「錯誤」通知畫面，並「刪除」用戶裝置資料，請務必留意。如果是因為帳號被盜用，而使用「再次登入」功能重新登入後，該帳號便會從其他裝置上登出。

LINE官方也提醒，詐騙人士在盜用帳號期間跟好友互動的聊天內容，也會存留在聊天記錄中，所以使用「再次登入」功能後，有機會看到不是自己發出的訊息。

另外，如果發現LINE帳號已經被盜（手機LINE應用程式被登出，無法再登入使用），請盡快聯繫LINE客服。為保護用戶的帳號安全，LINE客服需先驗證身份，故需由發生LINE帳號問題的用戶本人直接與客服聯繫。

1.至此網址點選「不登入並繼續操作」，可立即填寫客服表單。

2.完整填寫表單內容（內容越完整，越能幫助客服盡快釐清帳號問題）

3.客服會在24小時內回覆，協助將被盜走的帳號停權，並引導註冊新帳號與協助轉移付費商品。

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