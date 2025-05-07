逛成人網站點「未滿18歲」！下秒跳到YT一頻道　網全笑翻：超適合

▲原PO實測瀏覽成人網站點未滿18歲。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

看成人網站點「未滿18歲」會發生什麼事？一位網友分享他實測，結果發現導到YouTube的YOYO TV頻道。有人笑說，小孩就是要被香蕉哥哥吃掉。

原PO在Dcard以「剛要看一個18禁網站，突然好奇點未滿18歲會怎樣」為題發文，表示他用手機想看成人網站的影片，好奇點剛要看一個18禁網站，突然好奇點未滿18歲會怎樣，實測發現跳到YouTube的YOYO TV頻道，歌曲還是《卡加布列島》。

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貼文一出，不少網友留言、「真可怕，小孩子送給香蕉哥哥吃掉」、「笑死，很適合未成年」、「哪個18+網站啊，也太好笑了吧XD」、「怎不是陽光彩虹小白馬」。

也有人笑說，「上次有個網站問我哪一年出生，我不小心寫到2025，結果系統跳出，再點進去，他叫我2025+18年後再來傻眼」、「之前手殘是直接導到google」、「不錯了，我常常被導到蝦皮去」。

據美國政治新聞網站《Politico》歐洲版報導，法國政府4月中立法要求所有成人網站都要對用戶進行年齡驗證，未滿18歲者不能進入，而這也引發成人網站反彈。據悉，該法案會先用在法國和於歐盟以外註冊的網站，6月7日起會對其他歐盟國家註冊的網站進行規範，如Pornhub、YouPorn、Redtube等。

報導指出，年齡驗證難以推動，是因為會對網友造成不便，成人網站也擔憂，如果太早推驗證系統，會讓用戶流失。

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