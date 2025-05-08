白沙屯媽祖遶境17禁忌！　2狀況不能鑽轎底

▲躦轎底時，不能起身或觸碰鑾轎，背包放在胸前，好讓鑾轎通過，不能戴帽子，要記得脫帽。（圖／CTWANT提供，下同）

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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖每年徒步前往雲林北港朝天宮進香活動約有200年歷史，2025年將近33萬信徒報名跟隨，5月1日23:25分登轎出發，展開10天9夜徒步行程「夜行軍」，要徒步往返400公里，尤其去程要在36小時徒步200公里「急行軍」。

過去需要遵守的規矩及禁忌相當繁瑣，不過隨著時代演進，標準也稍微寬鬆了，但禁忌也不能不注意，而參加媽祖遶境禁忌有哪些呢？參加遶境前事先了解媽祖遶境禁忌，才能夠避免觸犯相關禁忌，以表示對媽祖的尊敬，誠心最為重要。總之，因為是陪同媽祖一起繞境賜福，信徒的所有行為就是代表媽祖，千萬別做出讓媽祖生氣又丟面子的事情。

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媽祖進香繞境17大禁忌如下：

1、第一次參加進香者，要穿全套新衣（不能穿舊衣），象徵潔淨和全新的開始。

2、女性月經來時，不得觸摸神明、香爐、神轎等法器。

3、守喪者未滿一年，或家有辦喪事者，不得觸摸神明、香爐、神轎等法器。

4、參加進香的人員，必須是潔淨之人，不能進出「喪家」、「月內房」。

5、出發前要「淨身」，以香末焚燒「淨身」，隨著身物品、車輛必須淨過。

6、持進香旗或配戴平安符者，不得鑽轎、進浴室及廁所。

7、身穿「號褂」者，不得進洗手間。

8、持旗時不可倒置，以示尊敬。

9、從起駕宴開始茹素到祝壽大典結束後，才可開葷。

10、懷孕者不能鑽轎。

11、躦轎底時，不能起身或觸碰鑾轎，背包放在胸前，好讓鑾轎通過，不能戴帽子，要記得脫帽。

12、進出廟門不要踩門檻，踩門檻有不敬之意。

13、由寺廟內向外看出去，進出廟宇要從左門進(龍進)丶右門出(虎出)，進入時抬左腳（左為貴），出門時抬右腳，象徵平安吉祥。

14、參與遶境期間不得口出穢言、亂說話，要將「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊。

15、貼身衣物不得露出，如果因時間過久，怕穿過的衣褲發出味道，可利用便利超商先寄回家，或在遊覽車內曬貼身衣褲。

16、不可隨地吐痰、抽煙，對媽祖及鄉親都是大不敬。

17、隨香期間禁酒、禁賭、禁色。

▲身穿「號褂」者，不得進洗手間。

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