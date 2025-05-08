獎學金破9千萬！13歲少年「獲百所大學錄取」　有望創世界紀錄

▲13歲越裔少年獲得超過100所大學錄取。（圖／擷取自Facebook／Tommy Nguyen）

圖文／CTWANT

美國加州一名13歲少年，有望即將創下一項世界紀錄，那就是成為全球被「最多大學錄取」的最年輕學生，且總獎學金高達300萬美元（約新台幣9121萬元）。

綜合美國《KTVU 電視台》、越南《海陽報》等報導，一名居住在加州聖荷西的13歲越裔少年阮桑尼（Sunny Nguyen），目前已陸續收到100多所大學的錄取通知，其中包括加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）、加州大學聖地牙哥分校（UCSD）等名校，以及加州州立大學（CSU）等多所公立大學。

阮桑尼的父親阮湯米（Tommy Nguyen）表示，看到兒子被這麼多所大學熱烈歡迎，他們真的感到又驚又喜，「錄取通知書及獎學金通知信，源源不斷地寄到我們家。」

阮湯米更透露，桑尼所錄取的百所大學全都提供了獎學金，截至目前為止，獎學金總額已高達300萬美元（約新台幣9121萬元），甚至部分學校直接祭出10萬美元（約新台幣304萬元）的獎學金，希望能鼓勵桑尼來校就讀。

阮湯米提及，桑尼在家中排行老大，有5名兄弟姐妹，一直以來他都是最特別的孩子，不僅非常喜歡數學，對科技也相當熱愛，他除了自學如何創建網站、研究軟體工程及人工智慧（AI）外，還擁有自己的YouTube頻道。

至於想選擇哪個科系？桑尼表示，無論未來選擇哪間大學就讀，他都會主修電腦科學，希望為世界帶來貢獻。

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