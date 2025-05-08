毒販拉鐵捲門反鎖員警！海巡、警消合力破門　起獲8公斤毒品

▲海巡署台南查緝隊與警消單位攻堅破門逮獲毒販3人，現場查扣近8公斤各級毒品與18萬現金。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

販毒集團藏身高雄路竹民宅，見查緝上門竟關上鐵捲門、反鎖員警！海巡署南部偵防分署台南查緝隊日前報請橋頭地檢署指揮，會同第11岸巡隊、彰化員林警方組成專案小組，5日強勢攻堅逮捕3名嫌犯，查扣市值上千萬的各類毒品近8公斤，並成功阻斷「喪屍煙彈」流入市面。

台南查緝隊指出，日前溯源追查毒品流向，發現45歲陳姓女子涉嫌販賣安非他命及依託咪酯，鎖定其在高雄市路竹區藏身處所後，專案小組日夜蒐證，申請搜索票發動攻堅。行動當下，46歲曾姓男子驚覺異狀，立刻關閉鐵捲門並反鎖一名員警於屋內，警方立即應變爬上二樓破窗，並協請消防隊持電鋸破門，迫使嫌犯陳女開門配合。

現場查扣第一級毒品海洛因68公克、第二級毒品安非他命2284公克、依託咪酯5021公克、大麻12公克、MDMA迷幻藥1公克、第三級毒品愷他命62公克、「一粒眠」3公克、毒品咖啡包161公克（共57包）及犯罪所得新台幣18萬元，這批毒品粗估足供2.5萬人次吸食，若流入市面後果不堪設想。

值得注意的是，俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯原為第三級毒品，因吸食後會導致類似僵屍般的昏迷抽搐狀態，導致多起交通事故與執法風險，行政院已於20240年11月公告將其列為第二級毒品，加重刑責，並列為當前查緝重點。

海巡署強調，將持續落實「三安：國安、治安、平安」與「溯源斷根」政策，聯合各單位積極打擊毒品犯罪，阻絕毒品於境內與源頭。民眾如發現可疑走私或不法行為，可撥打海巡署「118」免付費專線提供線索，有機會獲得獎金，共同守護社會安全。