曝川普政府談判施壓！疑向各國推廣馬斯克星鏈　這國簽約換降低關稅

▲川普與馬斯克。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普政府近期對部分國家加徵高額關稅的同時，也積極推動全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的星鏈衛星網路系統（Starlink）進入海外市場。美媒披露，美方在與這些國家展開貿易談判之際，國務院與駐外使館頻繁提及Starlink，雖無直接以關稅換取引進Starlink的證據，但此舉卻引發外界質疑政府是否在推銷私人企業。

根據美媒《華盛頓郵報》，川普今年稍早宣布對非洲小國賴索托（Lesotho）產品課徵50%關稅後不到兩週，賴索托通訊主管機關便與Starlink會面。原本難以取得執照的Starlink，最終獲得該國10年期網路服務牌照。美國國務院一份內部備忘錄指出，賴索托政府希望藉此展現對美國企業的善意，以促進貿易協商。

除了賴索托外，Starlink今年3月也與兩家印度業者簽署分銷協議，在索馬利亞、剛果民主共和國、孟加拉、巴基斯坦與越南等國亦取得部分市場准入。《華郵》取得的內部文件顯示，美國駐外使館與國務院已多次要求當地政府協助美國衛星公司排除法規障礙，並多次明確點名Starlink。

不過，文件並未顯示白宮以減免關稅作為交換條件。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則鼓勵相關國家提供法規審批，以促成美國企業進入市場。白宮則強調，貿易談判的唯一考量是美國人民的利益，包括協助美國企業在全球取得成功。

拜登政府時期同樣推動Starlink與其他衛星網路服務。但《華郵》指出，自川普政府實施新一輪關稅後，尚未有國家與美方正式達成貿易協議。儘管如此，印度方面仍加速核准Starlink，希望藉此作為與美國談判的有利因素。一名熟悉印度政府思路的消息人士透露，此舉雖非明確條件，但被視為促成協議的「潤滑劑」。

美國國務院則回應表示，Starlink作為美國製造的產品，對全球偏遠地區的網路連線產生重大改變，支持美國企業在國際舞台上取得成功，應是所有美國人共同目標。白宮副發言人德賽（Kush Desai）強調，川普總統絕不容忍利益衝突，政府官員皆遵守所屬機構的道德規範。

儘管部分人士對美國政府推動特定企業有保留，但有專家指出，美中在全球電信市場競爭激烈，美方強化Starlink布局深具戰略意義。美國創新基金會資深研究員斯瓦茲特魯伯（Evan Swarztrauber）表示，美國應積極協助本國衛星企業拓展海外市場，否則將使中國企業受益。