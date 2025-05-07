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世壯運倒數！新北市圖推「閱讀」運動會　完成挑戰抽好禮

▲世壯運倒數！新北閱讀節推「閱讀」運動會。（圖／新北市立圖書館提供）

▲世壯運倒數！新北閱讀節推「閱讀運動會」，借書抽掃拖機器人、電子書閱讀器。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

「2025雙北世界壯年運動會」即將展開，新北閱讀節「共讀·未來」特別加碼推出一系列兼具趣味與挑戰的「閱讀」運動會，包括「書中健行」，邀大家一起閱讀大縱走，累積自己的知識里程數；挑戰閱讀極限的「全民超『閱』賽」、「日日閱新北馬拉松」、「定向閱野×閱遍新北」鐵人三項；「捷書好球帶」悅讀DIY；「閱讀愉家」、「辦證隊隊樂」等休閒閱讀運動；以及超級卡哇伊的「寶寶運動會」，新北市立圖書館同時加碼推出閱讀有禮賞，只要完成指定任務，便有機會可以將自動掃拖機器人、電子書閱讀器、蒸氣掛燙機、無線藍牙耳機、禮券等好禮帶回家。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，四年一度的「2025雙北世界壯年運動會」國際體育盛事即將於5月17日至30日展開，新北閱讀節迎接世壯運風潮，特別將運動精神融入閱讀之中，推出一系列全齡閱讀挑戰活動，運動可以鍛鍊強健體魄，閱讀則可以涵養內在心靈，兩者均是生活中重要的休閒活動，新北市立圖書館透過有趣的閱讀競賽形式，邀各年齡層民眾一起來體驗多元的閱讀形式，如同鍛鍊身體般，養成持之以恆的閱讀習慣。

2025年新北閱讀節「共讀·未來」第二波活動除了於新北各區圖書分館推出各種形式的主題活動，響應2025雙北世壯運，自5月份起，每月還有不同主題的閱讀競賽，包括「書中健行」電子書暢讀；「捷書好球帶」悅讀DIY；以及「全民超『閱』賽」、「日日閱新北馬拉松」、「定向閱野×閱遍新北」等閱讀挑戰。5月9日至6月29日還有親子專屬的「寶寶運動會」活動，有結合數字及跳躍挑戰的「跳跳運動蛇」、訓練創意觀察力的「動作拼拼樂」、爬行挑戰結合感官探索的「故事森林」、圖形辨識與手腳協調的「連線大作戰」、還有「寶寶律動繪本」主題書展等，一系列寶寶專屬的身心閱讀運動，邀父母親與嬰幼兒一起放鬆地享受陪伴時光。

參加新北「閱讀」運動會，好禮加碼抽！即日起至12月底止，只要到新北市立圖書館借書，便有機會可以抽自動掃拖機器人、電子書閱讀器、蒸氣掛燙機、無線藍牙耳機、禮券等好禮。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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