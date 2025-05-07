「活塞運動」卻中途喊卡！他理智線秒斷狂毆女砲友　下場慘了

▲新北一吳姓男子因細故動手毆打女砲友，遭判拘役50日。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者潘鳳威／台北報導

新北市吳姓男子與小晴(化名)，去年5月某日相約發生性關係。過程中，小晴接獲一通來電表示自己要先離開，吳男心生不滿，隨即對她拳腳相向，造成她身體多處受傷。小晴事後一狀告上法院。士林地院近日依傷害罪判處吳男拘役50日，可易科罰金。

判決書指出，49歲吳男與小晴為砲友關係，兩人相約於2024年5月24日晚上在吳男汐止租屋處，欲從事「活塞」有氧運動，未料小晴在運動過程中接到一通電話，隨即告知吳男自己要先行離去。吳男聽後勃然大怒，直接掄起拳頭往小晴臉上招待。小晴遭毆後立即前往派出所報警並在隔日至醫院驗傷。

經醫生診斷，小晴受有下巴、頭皮瘀傷、背部瘀傷、右大腿瘀青、右手前臂瘀青等傷害，小晴另提告吳男強制性交罪。檢方調查後確認吳男動手事實明確且吳男坦承不諱，至於強制性交嫌疑，因證據不足，未對此罪起訴。檢方最終僅以傷害罪提起公訴。

士林地院法官審理後認為，吳男不以和平理性的方式解決爭執，竟徒手毆打小晴造成她身心受創，且吳男過去素行不良，已有法院前案紀錄，此次也沒與小晴達成和解或損害賠償。但法官也考量吳男學歷僅國中肄業，入監前從事粗工，月收入約3萬元，無須扶養家人，家庭經濟狀況勉強過得去，且在檢警詢時均坦承犯行，態度尚可。依傷害罪，判處吳男拘役50日，可易科罰金，全案仍可上訴。