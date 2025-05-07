台灣米其林指南再增3城市　觀光署：為旅遊業帶來新機會

▲台灣米其林指南今宣布，今年評選範圍再增3個城市，分別是新北市、新竹縣與新竹市。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

台灣米其林指南今宣布，今年評選範圍再增3個城市，分別是新北市、新竹縣與新竹市。交通部觀光署長周永暉表示，台灣米其林指南新增3城市，不僅展現不同城市的活力，也是對各地美食給予高度肯定，並為台灣餐飲和旅遊業帶來了新的機會，相信能進一步鞏固台灣作為全球美食與最佳旅遊目的地的地位。

台灣米其林指南今公布「新北市」及「新竹縣」、「新竹市」等3座新城市首次納入指南評鑑。觀光署指出，入選的城市都有其特有的飲食文化，皆充分展現台灣四季食材的豐富多樣鮮味。這3座城市的美食，不僅融合不同文化的精髓， 也保留世代相傳的飲食傳統，向全世界展示了台灣獨特的美食魅力。

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觀光署指出，觀光署啟動台灣美食國際品牌化「10年計畫」，自2019年3月首版《米其林指南》在台發布後，台北市成為台灣首座被列入評鑑的城市，台中市、台南市與高雄市等3座城市也陸續加入，此次3座城市再次為台灣美食版圖增添新亮點，不僅是對台灣各地獨特餐飲文化及發展潛力的高度認可，也彰顯政府有計畫的階段性推動成果。

周永暉表示，台灣在疫情後加速新城市美食品牌化，今天3座新城市的公布，使得《台灣米其林指南》美食版圖再度擴展，不僅展現不同城市的活力與在地美食文化的縮影及其獨特魅力，也是對台灣各地美食的多元風味和特色給予高度肯定，並為台灣餐飲和旅遊業帶來了新的機會，相信能進一步鞏固台灣作為全球美食與最佳旅遊目的地的地位。