臺灣之光！淡水古蹟博物館入選全球首屆百大故居

▲淡水木下靜涯舊居。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

記者郭世賢／新北報導

國際博物館協會（International Council of Museums，簡稱ICOM）今年首次推動「國際故居博物館日（International House Museums Days）」活動，全球共有27國、260個故居入選，歐洲的義大利入選143個最多，亞洲則有臺灣、蒙古、菲律賓及印尼等國入列，其中臺灣唯一入選的是由新北市立淡水古蹟博物館經營管理的「淡水木下靜涯舊居」，淡水古蹟再度站上國際舞臺。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，今年ICOM除了舉辦518國際博物館日（International Museums Days）外，也首次推動國際故居博物館日，鼓勵各國在故居辦理導覽、音樂會、工作坊等，讓大人、小孩都能參與盛事。蔡館長補充說：「淡古經管多座與歷史名人有關的古蹟，一定不能缺席，在經過努力申請後，淡水木下靜涯舊居順利通過審核，躋身全球名人故居之列，把新北市古蹟成功推向全世界。」有關國際故居博物館日相關活動內容可上「ICOM」官網查詢。

日本畫家木下靜涯以膠彩畫見長，曾任臺灣美術展覽會、臺灣總督府美術展覽會東洋畫部審查員，影響臺灣東洋畫風格的發展。他亦熱心提攜後進，臺灣重要膠彩畫家如林玉山、郭雪湖、蔡雲巖等都是時常交流的好友。值得一提的是木下靜涯的人生態度，入不敷出卻常吆喝藝術同好吃鍋，飼養現代不常見的白火雞與猴子，外出時會配戴圓型太陽眼鏡，遇日光照射時，鏡片會變成粉紅色，不論是在當時或是現今，都是一位相當時髦而獨特的畫家。

淡水木下靜涯舊居位於新北市淡水區三民街2巷2號，1923年木下靜涯承租作為居所，取名「世外莊」，1953年為淡水稅捐稽徵分處職員宿舍，2010年正式登錄為歷史建築，並於2021年修復完工。舊居一樓為唭哩岸石牆面，二樓為斗子砌牆，為19世紀末磚造洋樓風格，目前以展覽呈現修復歷程、畫家生平、貢獻與他在淡水的日常生活故事，全年度免門票，歡迎有興趣的人前來參觀。更多展演活動請上「淡古」官網查詢。