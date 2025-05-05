　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

記得儲水！新北及桃園8區19日起「最長停水23hrs」　影響約20萬戶

▲▼ 北桃園五項工程併同施工5月19日8時起停水23小時 市府成立應變中心因應 。（圖／翻攝桃園經濟發展局）

▲北桃園五項工程併同施工5月19日8時起停水23小時。（圖／翻攝桃園經濟發展局）

記者劉人豪／桃園報導

台水辦理合併辦理共5項相關工程，以提升管線及電氣設備安全，預定從5月19日(一)8時起至5月20日(二)7時止停水，最長停水為23小時，包括桃園龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區及八德區；新北市影響區域為林口區、泰山區及五股區。

桃園經濟發展局指出，本次停水時間，預定從5月19日(一)8時起至5月20日(二)7時止，最長停水為23小時，停水影響區域包括本市龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區及八德區；另新北市影響區域為林口區、泰山區及五股區。本市總停水戶數約20萬戶，其中龜山區9個里及八德區16個里，停水16小時約4.9萬戶；大園區4個里及桃園區11個里，停水18小時約2萬戶；桃園區23個里、龜山區20個里及蘆竹區7個里，停水23小時約13.6萬戶；桃園區32個里，降壓18小時約6.9萬戶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經發局長張誠表示，為審查台水公司工程規劃及供水計畫，由副市長王明鉅召開市府審查會議，要求台水公司詳細列出各項工程施作程序、內容及所需時間，以及復水程序之準則，讓市府充分掌握進度，並規劃於本市停水範圍設置31處飲用水供水站，以供民眾就近取水。

市府消防局也將做好準備，若民眾有緊急用水需求將協助供水。此外，市府將於本次停水期間成立應變中心，以因應停水影響，確保如期完成復水。

經發局長張誠表示，已請台水公司確實掌握本次停水各項工程施工進度，應變中心將定時追蹤，避免工程延宕；另請台水公司各服務所延長電話專線服務時間，提供民眾洽詢。

市府將持續與台水公司合作，強化桃園地區供水穩定，本次停水期間將密切掌握工程及復水進度，盡可能降低市民不便。市府與台水公司預計於停水前一週，公布飲用水供水站、市府備用水井及網路查詢系統等資訊，以利民眾就近取水並查詢停水相關訊息。(本市停水範圍詳如附圖)

本次本市停水影響戶數共20萬戶，降壓影響戶數6.9萬戶，如下列說明：

(一)停水區域：

龜山區/福源里、幸福里、山頂里、山德里、山福里、新興里、新路里、陸光里、中興里。

八德區/陸光里、大成里廣福路、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、大慶里、廣隆里、茄苳里、高明里、高城里、大勇里、永豐里、大榮里、大義里。

停水時間：

114年5月19日8時起至114年5月19日24時止，合計16小時。

(二)停水區域：

大園區/三石里、大海里、竹圍里、菓林里。

桃園區/大有里、汴洲里、三元里、三民里、忠義里、青溪里、春日里、會稽里、檜樂里、大業里、福元里。

停水時間:

114年5月19日8時起至114年5月20日2 時止，合計18小時。

(三)停水區域：

桃園區/中德里、南門里、玉山里、泰山里、大興里、大業里、長德里、慈文里、寶山里、寶民里、寶慶里、中寧里、寶安里、瑞慶里、明德里、長安里、同德里、信光里、中正里、中埔里、自強里、經國里、同安里。

龜山區/龍壽里、新嶺里、兔坑里、嶺頂里、舊路里、龜山里、大同里、楓樹里、楓福里、精忠里、長庚里、樂善里、文化里、大湖里、公西里、大崗里、大坑里、南上里、大華里、文青里(A7合宜宅、體育大學、長庚大學)。

蘆竹區/瓦窯里、坑子里、山腳里、山鼻里、外社里、內厝里、坑口里和平街。

停水時間：

114年5月19日8時起至114年5月20日7時止，合計23小時。

(四)降壓區域：

桃園區/中信里、中原里、中和里、中山里、中平里、中成里、中泰里、中聖里、中興里、中路里、光興里、北門里、南華里、大林里、成功里、文中里、文化里、文昌里、文明里、朝陽里、東埔里、東山里、東門里、武陵里、民生里、永安里、永興里、萬壽里、西湖里、西門里、長美里、龍岡里。

降壓時間：

114年5月19日8時起至114年5月20日2時止，共18時。

停水前及停水期間注意事項：

一、停水前：請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

二、停水期間：

(一)停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

(二)如未關閉抽水機電源：

1.馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。

2.易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

(三)建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

(四)水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢自來水公司網站。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 2 7343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
願開壇超渡剴剴12天！保母姊妹超扯懺悔疏文曝：免坐牢、沒錢賠
大票瘋搶換日幣！旅日達人見「電梯向下時」驚：小心空手接刀
快訊／熱飆37.1度！　5縣市「高溫警示」
記得儲水！新北、桃園8區「最長停水23hrs」　影響約20萬
快訊／喝大量生啤+小米酒！邱軍撞死人肇逃遭起訴
台幣狂升恐釀無薪假潮　國民黨團：普發1萬
未停讓行人罰鍰調高　致人重傷併同死亡開罰3.6萬
男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！韓網發毛快報警

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在冷氣房「腋下還是一片濕」　15歲少女狐臭崩潰不敢舉手發言

威脅孩子的媽「一起下地獄」！呂秋遠FB被洗版　悄關閉留言功能

大票瘋搶換日幣！旅日達人見「電梯向下時」驚：小心空手接刀

快訊／熱飆37.1度！　5縣市「高溫警示」

記得儲水！新北及桃園8區19日起「最長停水23hrs」　影響約20萬戶

交通部修法調高「未停讓行人罰鍰」　重傷或致死開罰3.6萬

天選之人首次確診新冠！「1症狀超難纏」他崩潰：吃藥也沒用

他一進高鐵「車廂忽聞1味道」　香燈腳超愛：媽祖結緣品第一名

偷拍裙底被抓包　帽子男狂奔「辯稱要上廁所」！網認出：是慣犯

他吐恐怖景象「這期間絕不去日本」　一票遊客卻喊：今年好意外

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

【高雄變侏羅紀公園？】 #澄清湖 1.7m超巨 #綠鬣蜥 擋路！驚嚇指數破表

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

鼻酸..婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

【媽祖慈悲】母親摟病童跪地祈禱　#白沙屯媽祖 停轎溫柔賜福

在冷氣房「腋下還是一片濕」　15歲少女狐臭崩潰不敢舉手發言

威脅孩子的媽「一起下地獄」！呂秋遠FB被洗版　悄關閉留言功能

大票瘋搶換日幣！旅日達人見「電梯向下時」驚：小心空手接刀

快訊／熱飆37.1度！　5縣市「高溫警示」

記得儲水！新北及桃園8區19日起「最長停水23hrs」　影響約20萬戶

交通部修法調高「未停讓行人罰鍰」　重傷或致死開罰3.6萬

天選之人首次確診新冠！「1症狀超難纏」他崩潰：吃藥也沒用

他一進高鐵「車廂忽聞1味道」　香燈腳超愛：媽祖結緣品第一名

偷拍裙底被抓包　帽子男狂奔「辯稱要上廁所」！網認出：是慣犯

他吐恐怖景象「這期間絕不去日本」　一票遊客卻喊：今年好意外

願開壇超渡剴剴12天！惡保母姊妹超扯懺悔疏文曝：免坐牢、沒錢賠

林書豪再拿4月MVP　本季3度獲獎獨居聯盟史上第一人

反清德復民主！　台南藍軍罷免行動公開招募志工擴大連署據點

「樂天三本柱」合體應援畫面太香！　禹洙漢發燒強撐上場...身體狀況曝光

今年母親節「陪伴」是最溫柔的禮物！Global Mall 20週年邀集民眾開創美好回憶

昆凌背23萬香奈兒新包配巨鑽戒出遊　牽周董賞美景甜爆

酒駕撞死運將收押119天！邱軍肇逃今起訴、移審　下午召開接押庭

在冷氣房「腋下還是一片濕」　15歲少女狐臭崩潰不敢舉手發言

台灣的至寶！孫易磊6局無安打旅日代表作　火腿二軍聯手創紀錄

威脅孩子的媽「一起下地獄」！呂秋遠FB被洗版　悄關閉留言功能

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

生活熱門新聞

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

2026年放假116天「請假攻略曝」

快訊／白沙屯媽祖來找六房媽　「粉紅人龍」空拍超震撼

白沙屯媽祖突爬45度陡坡！廟方曝原因

公嬤掃光麵包　志工分享1招反制

白沙屯媽祖沒去嘉義新港熱議！　拱天宮主委說話了

快訊／8級強風下午到　明「鋒面掃全台」

奉天宮開廟門整晚遭疑「等嘸白沙屯媽祖」　董事長：是方便香燈腳

去年喪父無法接駕！白沙屯媽「特地去看他」

梅雨鋒面明襲　「下最大」地區曝

今「立夏」1動作恐前途黑暗　佛誕4生肖有感應

妹子樸素1穿搭！男友「逛街狂搭帳棚」痛到無法走

媽祖進香！他驚「數十萬人都能請假」　網傻：很正常啊　

白沙屯媽沒固定路線「領頭車怎知開哪？」

更多熱門

相關新聞

罷團嗆「退貨不用辯論」　牛煦庭：怕什麼？

罷團嗆「退貨不用辯論」　牛煦庭：怕什麼？

全台立委罷免二階連署進入倒數，罷免國民黨立委牛煦庭的罷團「桃園罷牛Ｘ淘汰牛氓」今（5日）正式將連署書送件，針對牛煦庭要求下戰帖辯論，罷免牛煦庭領銜人陳曉煒回嗆，「退貨需要辯論嗎？」牛煦庭則諷刺，對陳的回應自己根本不意外，「是在怕什麼？」迴避論述的責任，這對於發動公民運動來講，是非常沒有水準的事。

通緝犯破窗太大聲！行竊失風還割破手

通緝犯破窗太大聲！行竊失風還割破手

買地送房「敘利亞戰地風」34坪598萬　屋況驚呆網

買地送房「敘利亞戰地風」34坪598萬　屋況驚呆網

越南籍女學生遇死劫　校方聯繫家屬提供協助

越南籍女學生遇死劫　校方聯繫家屬提供協助

桃園鐵路地下化挖到遺址　鐵道局：不影響122年第一階段通車

桃園鐵路地下化挖到遺址　鐵道局：不影響122年第一階段通車

關鍵字：

桃園停水新北

讀者迴響

熱門新聞

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」

Mandy激動回「別逼死我」對話曝

台幣升出暴動！5大網銀全塞車　投資人哀「上不了車」

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一

岳母遭女婿「肚頂」　膀胱下垂求償

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

台幣飆升這產業成苦主！專家：恐發不出股利

劉德華12歲愛女炫父沒人信！同學反應曝光　

2026年放假116天「請假攻略曝」

春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪

快訊／台幣又升逾1元見「2字頭」　2大壽險金控重摔

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

「沒聽過的國家」川普一句恐斷93億援助

快訊／白沙屯媽祖來找六房媽　「粉紅人龍」空拍超震撼

仰德大道下坡踩煞車　駕駛挨罰2.4萬

更多

最夯影音

更多

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面