記得儲水！新北及桃園8區19日起「最長停水23hrs」　影響約20萬戶

▲北桃園五項工程併同施工5月19日8時起停水23小時。（圖／翻攝桃園經濟發展局）

記者劉人豪／桃園報導

台水辦理合併辦理共5項相關工程，以提升管線及電氣設備安全，預定從5月19日(一)8時起至5月20日(二)7時止停水，最長停水為23小時，包括桃園龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區及八德區；新北市影響區域為林口區、泰山區及五股區。

桃園經濟發展局指出，本次停水時間，預定從5月19日(一)8時起至5月20日(二)7時止，最長停水為23小時，停水影響區域包括本市龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區及八德區；另新北市影響區域為林口區、泰山區及五股區。本市總停水戶數約20萬戶，其中龜山區9個里及八德區16個里，停水16小時約4.9萬戶；大園區4個里及桃園區11個里，停水18小時約2萬戶；桃園區23個里、龜山區20個里及蘆竹區7個里，停水23小時約13.6萬戶；桃園區32個里，降壓18小時約6.9萬戶。

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經發局長張誠表示，為審查台水公司工程規劃及供水計畫，由副市長王明鉅召開市府審查會議，要求台水公司詳細列出各項工程施作程序、內容及所需時間，以及復水程序之準則，讓市府充分掌握進度，並規劃於本市停水範圍設置31處飲用水供水站，以供民眾就近取水。

市府消防局也將做好準備，若民眾有緊急用水需求將協助供水。此外，市府將於本次停水期間成立應變中心，以因應停水影響，確保如期完成復水。

經發局長張誠表示，已請台水公司確實掌握本次停水各項工程施工進度，應變中心將定時追蹤，避免工程延宕；另請台水公司各服務所延長電話專線服務時間，提供民眾洽詢。

市府將持續與台水公司合作，強化桃園地區供水穩定，本次停水期間將密切掌握工程及復水進度，盡可能降低市民不便。市府與台水公司預計於停水前一週，公布飲用水供水站、市府備用水井及網路查詢系統等資訊，以利民眾就近取水並查詢停水相關訊息。(本市停水範圍詳如附圖)

本次本市停水影響戶數共20萬戶，降壓影響戶數6.9萬戶，如下列說明：

(一)停水區域：

龜山區/福源里、幸福里、山頂里、山德里、山福里、新興里、新路里、陸光里、中興里。

八德區/陸光里、大成里廣福路、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、大慶里、廣隆里、茄苳里、高明里、高城里、大勇里、永豐里、大榮里、大義里。

停水時間：

114年5月19日8時起至114年5月19日24時止，合計16小時。

(二)停水區域：

大園區/三石里、大海里、竹圍里、菓林里。

桃園區/大有里、汴洲里、三元里、三民里、忠義里、青溪里、春日里、會稽里、檜樂里、大業里、福元里。

停水時間:

114年5月19日8時起至114年5月20日2 時止，合計18小時。

(三)停水區域：

桃園區/中德里、南門里、玉山里、泰山里、大興里、大業里、長德里、慈文里、寶山里、寶民里、寶慶里、中寧里、寶安里、瑞慶里、明德里、長安里、同德里、信光里、中正里、中埔里、自強里、經國里、同安里。

龜山區/龍壽里、新嶺里、兔坑里、嶺頂里、舊路里、龜山里、大同里、楓樹里、楓福里、精忠里、長庚里、樂善里、文化里、大湖里、公西里、大崗里、大坑里、南上里、大華里、文青里(A7合宜宅、體育大學、長庚大學)。

蘆竹區/瓦窯里、坑子里、山腳里、山鼻里、外社里、內厝里、坑口里和平街。

停水時間：

114年5月19日8時起至114年5月20日7時止，合計23小時。

(四)降壓區域：

桃園區/中信里、中原里、中和里、中山里、中平里、中成里、中泰里、中聖里、中興里、中路里、光興里、北門里、南華里、大林里、成功里、文中里、文化里、文昌里、文明里、朝陽里、東埔里、東山里、東門里、武陵里、民生里、永安里、永興里、萬壽里、西湖里、西門里、長美里、龍岡里。

降壓時間：

114年5月19日8時起至114年5月20日2時止，共18時。

停水前及停水期間注意事項：

一、停水前：請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

二、停水期間：

(一)停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

(二)如未關閉抽水機電源：

1.馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。

2.易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

(三)建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

(四)水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢自來水公司網站。