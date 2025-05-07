砲彈產能增長4倍！金正恩滿意「超狂目標」　估繼續援助普丁彈藥

▲金正恩近日前往軍需工廠視察，指導擴大砲彈產能。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）、俄羅斯雙方公開證實北韓派兵赴俄協助在庫斯克州擊退烏軍的消息後，北韓最高領導人金正恩動作頻頻，先是出席新型驅逐艦「崔賢號」下水與艦砲試射，接著視察坦克工廠，而最近更前往軍需工廠指導砲彈生產情況，對產能提升至往年的4倍感到非常滿意。

根據北韓官媒《朝中社》今（7）日報導，金正恩近日前往第2經濟委員會旗下某重要軍需企業所（工廠）視察，針對砲彈生產現況進行指導，要求擴張產能和轉型至現代化的生產模式，對產能目前的擴張速度感到滿意，「軍需工廠的現代化已到達相當高的水準，且砲彈產能也因此進入高速成長。」

報導指出，如今該所軍需工廠的砲彈產能，已經達到往年的4倍、最高產能年度的2倍，不斷在產能擴張的速度上創下新紀錄。針對砲彈產能擴張與成長，金正恩認為這是對國家經濟發展5年計劃的鼓舞，而工廠內勞動階級儼然成為砲兵武力和軍隊戰鬥力強化的重要力量。

此次陪同金正恩視察軍需工廠的黨政官員，包括朝鮮勞動黨書記趙春龍、勞動黨中央委員會副部長洪英七（音譯）、國防科學院長金龍煥（音譯）。

南韓《韓聯社》分析，金正恩此次前往軍需工廠視察，且不斷強調擴大砲彈產能，其主要原因在於北韓仍期盼持續推動對俄羅斯提供的軍事援助計畫，透過向俄軍提供砲彈與彈藥，來從莫斯科當局獲取政治、軍事、經濟利益。

《路透社》和英國非營利組織「開源情報中心」（Open Source Centre, OSC）合作調查，發現北韓從2023年9月至最近的20個月以來，已經透過海運向俄羅斯運送超過1.5萬個集裝箱，推估包含420萬到580萬枚砲彈，且被運用至俄烏戰爭前線戰場。

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