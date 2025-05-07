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連AV女優下海價碼也爆跌！日風俗市場崩落　櫻花妹瘋「海外賣淫」

▲▼AV女優下海價碼爆跌！日風俗市場崩落　櫻花妹瘋「海外賣淫」。（圖／翻攝自X）

▲日本風俗業競爭激烈，近年來價碼持續下跌，讓不少人選擇出國賣淫。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

日本風俗業界有所謂「出稼制度」（外出工作制），也就是讓從外地來的賣淫妹在店家的安排下短期工作，只要每日達到規定的工時，即使沒有接客，也能拿到固定的基本日薪。雖然對想穩定賺錢的人是個選擇，但近年受到日本風俗市場價碼崩落影響，就算是出稼制度，也無法賺錢，讓許多櫻花妹選擇出走，到海外賣淫。

根據J-CAST報導，出稼制度通常基本上必須待1周以上，且工作時間通常超過12小時，儘管十分辛苦，但至少能避免遇不到客人「喝茶」（指沒有客人上門，無收入）的窘境，可以賺取穩定日薪，再加上近年風俗業者的來客量不穩，因此主動選擇「出稼」的日本女性越來越多。

這份看似穩定的收入來源，近年來卻隨著日本風俗市場慘跌，越來越不好做。內部人士透露，過去只要是成人女優，出稼的日薪在7至10萬日圓（約新台幣1.4萬至2萬元）之間是基本行情，但現在如果不是當紅女優，可能連5萬日圓（約新台幣1萬元）都可能拿不到，更別說是一般素人。

有不少人遠赴他鄉，到其他城市下海，卻賺不到預期中的薪資，因此鋌而走險，選擇投身至更高風險的海外賣淫工作。

事實上，日本夜店產業陷入寒冬，能賺到錢的僅是少數人，更多的是1個月營業額不到1百萬日圓（約新台幣21萬元）的業者。風俗店也面臨供需失衡，導致店家不敢輕易開出高額日薪的保障，也讓出稼制度越來越不受歡迎。

更雪上加霜的是，現在有名成人女優或網紅進場已是常態，幾乎每間店都找得到幾個有名氣的小姐。以往只要有知名人士加入就能炒熱氣氛，但現在客人眼光變刁、胃口變大，因此就算高薪請來有名女優，也難以穩定客源。

在日本無法穩賺，不少賣淫女便將目光投向海外。雖然清楚其中的違法風險和潛在危機，但為了短時間內能賺到大錢，還是有人鋌而走險，選擇遠赴他國下海賣淫。

只不過早年海外市場還是一片藍海，只要外貌過關就能有不錯收入，但疫情後海外賣淫也進入飽和狀態，大量日本女孩湧入各國，使整體市場變得和日本國內無異。

更糟的是，海外賣淫也會讓人身安全陷入危險，最嚴重甚至可能丟命。不少人抱著賺快錢的希望出國，卻連基本日薪10萬日圓（約新台幣2.1萬元）都拿不到，甚至還陷入危險狀況，得不償失。

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