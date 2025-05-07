小心「手機失智症」！日醫師列10大症狀　上廁所帶手機中鏢

▲日本醫師提出10大徵兆，小心中了「手機失智症」。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

現代人的生活難以脫離智慧型手機，然而日本專家卻提醒，如果長時間使用，讓大腦疲勞、記憶混亂，就有可能出現「手機失智症」，這種現象雖然跟一般失智症不同，但卻越來越普遍，尤其是年輕族群要特別小心。

根據《日本新聞網》報導，所謂的失智症是指大腦海馬體退化，導致無法將新的資訊儲存進腦袋，就會導致無法記住近期發生的事。但「手機失智症」則相反，是因為接收過量資訊，讓腦袋像塞滿雜物的倉庫一樣，雖然儲存了，但卻想不起來，像是記憶的抽屜打不開，導致想不起名字、詞窮、反應變慢等狀況。

專家指出，可以用一個簡單的例子檢視自己是否有手機失智症危機。他表示，「是否還記得前天晚餐吃了什麼嗎？如果一時想不起來，就有可能是手機失智症」。

▲上廁所、洗澡都要帶著手機，就是手機失智症的徵兆。（示意圖／CFP）



針對這種現象，奧村記憶診所（メモリークリニック）理事長奧村步就提出了「手機失智症危險度檢查表」，並列出10個項目。

1. 手機不在身邊就會感到焦慮

2. 上廁所或洗澡也要帶著

3. 沒手機睡不著

4. 總覺得聽到通知聲

5. 常常叫不出人名物名

6. 想不到適合的回話

7. 做事效率變差

8. 心事太多

9. 容易擔心

10. 睡眠不足

醫師提醒，如果中了好幾項，恐怕要提高警覺了。醫師表示，練習用紙筆紀錄、主動輸出資訊，是保護大腦最好的方式之一，因此智慧型手機的使用者最好也能養成紀錄的習慣，就能減少認知退化風險。

醫師提醒，「手機失智症」真正的關鍵在於使用習慣。只要能有意識地挑選資訊、設定使用時間，手機其實是很好的工具；反之若長期無意識滑手機，腦內就會像「資訊垃圾屋」一樣混亂，最終造成記憶提取困難，甚至影響日常表現。腦神經內科醫師內野勝行表示，大腦的前額葉負責掌管計畫與執行能力，因此當你連邊做菜邊洗碗這類簡單的多工任務，都開始「卡卡的」，就是警訊。

想要改善這種情況，其實不用做太多改變。醫師建議每天花點時間遠離螢幕，像是不看手機去散步、體驗露營、泡湯以及午睡，進行「數位排毒」。特別是在中午小睡一下也能讓腦袋重整，最好控制在1小時內，避免影響晚上的睡眠。

專家提醒，想讓大腦分泌快樂物質「多巴胺」，不是只有滑手機這個選項，可以選擇讓自己真正感興趣且能設定結束時間的內容觀看，也可以設定計時器，讓自己適可而止，否則一不小心就會變成手機成癮。