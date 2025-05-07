【廣編】在邊界之後世界尚未被命名！玲廊滿藝《無界》邀探索最深層的自我

▲藝術家陳怡君、徐瑞良聯展「無界」。

圖、文／玲廊滿藝提供

統一集團旗下藝文品牌玲廊滿藝，於台北時代寓所一樓The Portal盛大展出藝術家陳怡君、徐瑞良聯展「無界」。聚焦於「存在的流動性」與「邊界的消融」，邀請兩位風格迥異卻靈性相呼應的兩位藝術家，共同呈現自我對話。

藝術家陳怡君擅長以流動的筆觸、堆疊的色彩與直覺性的構圖，創造出一種介於夢境與現實之間的視覺詩意。她的創作讓畫面隨著內在律動自然展開，如氣流般律動，展現出「混沌中的清晰感」。她曾榮獲 Kyla Artist Prize 2023獎項佳作，同年入圍2023年台北新藝術博覽會年度主題獎，並多次前往國外參展，展現其在當代藝術界逐漸崛起的能量。

藝術家徐瑞良他的作品中經常出現抽象的形體、內斂的色彩與大量的留白，那些「未說出的部分」正是觀者進入對話的契機。畫作如同精神投影，映照出一場關於自我與宇宙之間微妙關係的旅程。

《無界》陳怡君X徐瑞良 聯展

主辦單位：玲廊滿藝

藝展時間：2025年4月18日(五) ~5月14日(三)

開放時間：週五到週日 14:00-18:00

藝展地點：台北時代寓所The Portal (台北市中正區林森南路7號)

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統一集團玲廊滿藝畫廊官網也將同步展出https://www.uniart.com.tw/topics/2645