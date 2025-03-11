台南教養院「愛吾礙」師生聯展　用愛打破藩籬讓藝術無礙

▲衛生福利部台南教養院11日辦理「愛吾礙」師生聯展開幕活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

衛生福利部台南教養院11日辦理「愛吾礙」師生聯展開幕活動，這場展覽不只是藝術作品的展示，更是一場愛與可能性的對話，現場貴賓雲集，共同見證這場充滿愛與創意的藝術饗宴。

本次展覽中，兩位自閉症藝術家吳昱寬與薛原傑，透過拼圖創作展現獨特的藝術才華。拼圖不僅是興趣，更是他們與世界對話的方式。拼湊的過程有助於穩定情緒，每一次的完成，都是一次心靈療癒的旅程，展現出藝術帶來的正向影響力。

藝術家陳守典則以畫筆描繪嘉義市中央噴水池，透過細膩的筆觸展現對家鄉的思念與熱愛。其作品不僅呈現地方特色，也讓觀賞者能感受到濃厚的歸屬感與鄉土情懷。藝術家鄭合宏則將對小動物的喜愛融入畫作，創作包含狗、鳥以及溫暖的人物、房屋與自然景色，展現純真的觀察力與豐富的內心世界。作品傳遞出「只要有愛，所有生命都能和諧共存」理念，令人動容。

此次展覽不僅邀請服務對象參與，教養院的工作人員也展現藝術才華。其中，在院服務超過30年的李淑美，帶來油畫與皮雕作品，展現多年來累積的藝術底蘊。她曾多次參與個展與聯展，近期更於衛福藝廊舉辦個展，持續在藝術創作領域發光發熱。

此外，呂錦霞則以書法作品參展，她長年於春節期間現場揮毫，書寫春聯為院區增添節慶氛圍。本次展覽中，她的書法作品成為一大亮點，展現書法藝術的魅力。邀請社會大眾共襄盛舉。

台南教養院院長吳慧君表示，希望透過這場聯展讓社會大眾看見身心障礙者的無限潛能，並讓服務對象學習參與展覽的態度，落實《身心障礙者權利公約》所倡導的文化平權精神，確保每個人都能公平參與藝術與文化活動。歡迎社會各界踴躍前來參觀，一同感受藝術的溫度與生命的價值，見證「有愛無礙」的美好世界。



展出日期：3月11日至3月28日，開放時間：平日 10:00 - 16:00，展覽地點：台南教養院 菁寮日間照顧中心。