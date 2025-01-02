【廣編】玲廊滿藝「城市光彩」胡令豪個展　透過畫布與色彩激盪開展

▲「城市光彩」胡令豪個展。

圖、文／玲廊滿藝提供

臺南迎來了一場觸動心靈的藝術盛事。由統一集團旗下藝文品牌玲廊滿藝畫廊主辦，胡令豪的個展「城市光彩 City Radiance」自2024年11月1日起至2025年4月29日於太子文旅盛大登場。分享會上，胡令豪親自導覽並分享了他如何將自身的生命經歷融入創作，這場藝術之旅，並非單縮視覺的滿足，更是藝術層次上的靈魂大階，讓觀者在光影交轟間，迴首探索自己對城市的深厚思念與感知。

胡令豪的畫布上不僅僅展現了色彩與光影的舞動，更深刻地捕捉了城市的記憶。他的作品提醒我們，城市的光彩不是單純的自然光，而是建築、歷史、人文與情感的交織。透過每一筆細膩的描繪，觀者彷彿能聽到那些悠久的故事呢喃。作品「大船入港」，船隻在港口穿梭，如同城市的血脈，象徵著活力與流動。作品中的「孔廟大成門」和「赤崁樓」等場景，反映了城市在時代變遷中的不斷重生與自我轉化。

跟隨胡令豪一起渡過光影交錯的城市靈魂，在畫布的流轉間，感受城市脈動下隱約的詩篇。

《城市光彩》胡令豪個展

藝展時間：即日起 ~ 4月29日(三)

藝展地點：太子文旅（701台南市東區大學路2號）

免費預約進場