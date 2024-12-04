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【廣編】四季花開，人性堅韌！玲廊滿藝《花。靈》特展探索生活與藝術的本質

▲▼玲廊滿藝,花。靈,藝術,展覽,郭家秀,麗子Emily,統一集團。（圖／業者提供）

▲玲廊滿藝即日起至12月11日（三）在台北時代寓所隆重舉辦《花。靈》藝術展，誠摯邀請大家參與這場藝術、生命與靈性的深刻對話。

圖、文／玲廊滿藝提供

統一集團藝廊品牌玲廊滿藝即日起至12月11日（三）在台北時代寓所隆重舉辦《花。靈》藝術展，透過藝術家郭家秀與麗子Emily的作品展現藝術與生活的無縫結合，詮釋極致的「生活美學」。麗子Emily表示「藝術即生活，生活中無處不在藝術，『花神』象徵著生活美學的延伸，是一條不同於藝術家的道路，喚醒生活中的美好體驗。我希望美與藝術隨手可得。」呼應玲廊滿藝「藝術即生活」核心思想，強調藝術是日常的一部分，隨時可感知與觸摸，激發人們對生活之美的共鳴。

《花。靈》展覽呈現藝術與生命的深刻對話，邀請觀眾透過郭家秀與麗子Emily的創作，探索在困境與黑暗中堅持自我、重生與覺醒的力量。正如Ernest Hemingway所言：「We are all broken, that's how the light gets in.」。郭家秀的〈能量〉系列作品傳達自我探索與宇宙對話的概念，將愛與重生的頻率透過畫作傳遞給觀眾。她認為每一筆畫都是與自己靈魂的對話，並將痛苦轉化為生命的力量，引導迷失的人們在黑暗中找到光明。麗子Emily的〈花神〉系列則汲取四季之變的靈感，展現花朵生命力與人類韌性之間的緊密聯繫。她的水彩畫以溫暖的色調，呈現花朵在晨曦與風雨中的堅忍，表現出沉靜卻堅定的生命力，彷彿每一朵花都在訴說著，無論環境如何變遷，始終能在其中找到屬於自己的光與力量。

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《花。靈》展覽將帶領觀眾重新審視藝術在生活中的角色。透過這些充滿靈性與生命力的作品，觀眾將感受到藝術與生活的緊密聯繫，並體會到如何在日常生活中發現美與力量的存在。

《花。靈》-郭家秀、麗子Emily 聯展
藝展時間：即日起至12月11日（三）
開放時間：12/6、12/7、12/8（若非上述日期需於3天前預約），14:00～18:00
藝展地點：台北時代寓所1樓The Portal（台北市中正區林森南路7號）
歡迎免費預約進場賞畫；統一集團玲廊滿藝畫廊官網也將同步展出

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