【廣編】玲廊滿藝畫廊《祥瑞之境》融合風水能量運行　觸發祥瑞藝術靈動

▲曾啟文個展「祥瑞之境」。

圖、文／玲廊滿藝提供

統一集團旗下藝文品牌玲廊滿藝畫廊，於台北時代寓所一樓The Portal推出藝術家曾啟文個展「祥瑞之境」。此次展覽以「風水」為創作核心。2月21日分享會當日更邀請開運軍師尹森蒞臨現場，深入剖析風水與藝術如何相輔相成，使居家畫作不僅只有視覺美學，更有自然界能量，帶福祿與昌盛。

曾啟文作品屢獲殊榮，2019年《覺醒》於全國百號油畫大展奪得第二名，2024年更以油畫創作摘得大明盃美術比賽首獎，奠定其當代藝術的地位。

曾啟文的風水藝術創作深受藏家珍視。以蒼穹巍峨的山勢、潺潺流動的水脈與光影流轉的瞬間，呼應「重山復水」的風水哲學，意圖透過畫作賦予空間祥瑞能量，使觀者在畫前沉浸於自然與心靈的和諧之中。本次展覽更推出全新「砂畫」系列，精心選擇礦物顆粒，層層疊加於畫布上再加以上色，使畫作的肌理在光線的變幻間呈現不同的飽滿色澤，色彩交織之間也揮灑藝術家對生命的韻律。

「祥瑞之境」不僅是一場藝術的盛會，更是一場關於自然能量與人文情感的心靈對話。誠摯邀請您共襄盛舉，步入這片祥瑞之境，在藝術的光影流轉間感受內心的平靜與祥和，開啟富足、和諧與欣欣向榮的嶄新篇章。