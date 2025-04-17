【廣編】玲廊滿藝藝術家阿力攜手太子建設　推出《力耀臺灣》開幕藝術展

【廣編特輯】

圖、文／玲廊滿藝提供

統一集團旗下藝文品牌「玲廊滿藝」長期致力於推動台灣藝術發展，積極實踐藝術生活化的理念。今年，玲廊滿藝攜手太子建設，首度與藝術家草筆繪畫創始者阿力（余思瑩）合作，於全新落成的太子文旅修齊館盛大舉辦《力耀臺灣》藝術個展，共築一處藝術與日常交融的美學場域。

太子文旅修齊館於3月31日隆重開幕，並為藝術家舉辦《力耀臺灣》分享會，吸引眾多藝術愛好者共襄盛舉。當日，阿力親自導覽分享其如何將個人旅繪經歷融入創作脈絡，藉由作品深刻呈現自然與人文之間的細膩連結。

探索城市肌理，旅畫台灣故事

阿力以行走記錄世界，經歷多國旅程後，對台灣在地風貌的體悟愈加深刻。相較於具備策略性與系統思維的當代繪畫，她認為寫生更近於一場場實驗性藝術行動，強調藝術家於描繪對象前所產生的即時感知與互動。此次展出的《力耀臺灣》不僅是一場藝術展覽，更是一份富含情感與溫度的時代紀錄。阿力以草筆描繪出台灣城市中喧囂、交織與緊湊的獨特人文氣息，使觀者得以透過畫面想像城市的生動樣貌。本次亦特別創作「臺大校門口」、「椰林大道」等作品，展現台灣高等教育殿堂的文化象徵與歷史厚度。

草筆技法革新 展現媒材語言的實驗精神

有別於傳統速寫工具，阿力自創以植物莖葉製作畫筆，形構出錯落而充滿生命張力的筆觸。其將綑綁而成的草筆搭配墨汁運用，勾勒出獨樹一幟的線條與構圖，不僅突顯建築與自然之間的光影變化，更呈現人物形體在畫面中若隱若現的動態流動，令觀者彷彿漫步異地街頭，沉浸於熱鬧與靜謐交織的氛圍之中。

此次展覽亦精心策劃相關文創用品，包含以畫作元素設計的限量咖啡包，讓藝術不僅止於觀賞，更融入日常生活之中。觀者可在品味咖啡香氣的同時，沉浸於畫作所描繪的城市風景與文化氛圍。誠摯邀請各界蒞臨修齊館，在這場結合藝術、設計與生活美學的展覽中，體驗筆下台灣之美，感受旅途中難忘的藝術溫度。

主辦單位:玲廊滿藝

藝展時間：2025年3月31日(一) ~ 9月30日(二)

藝展地點：太子建設修齊館(台北市中正區思源街16-1號)