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康橋車隊遭逆向衝撞　惡駕駛狂吸毒上路釀7傷...藥頭也被押了

記者唐詠絮／彰化報導

康橋國際學校單車環島車隊4月22日在彰化縣彰水路3段遭遇嚴重事故，41歲蕭男涉吸毒後駕駛，逆向衝撞車隊造成7名學生輕重傷；檢警追查，蕭男肇事前曾吸食喪屍煙彈及海洛因等多種毒品，不僅搞失聯逃逸躲避追緝，還試圖聯繫友人滅證，惡劣行徑令人髮指，檢警火速將他拘提羈押，經數日偵蒐鎖定陳姓藥頭涉嫌販毒，陳嫌日前遭法院裁定收押禁見。

▲康橋成年禮車隊行經彰化埤頭鄉遭到毒駕撞擊造成7人受傷。（圖／警方提供）

▲康橋成年禮車隊行經彰化埤頭鄉遭到毒駕撞擊，造成7人受傷。（圖／ETtoday資料照）

回顧本案，康橋國際學校秀岡校區進行「單車環島成年禮」，4月22日上午遭蕭男駕駛橘色轎車逆向撞擊，有7名學生及駕駛共8人受傷，其中西洋劍雙料冠軍顏姓同學傷勢最為嚴重。

▲康橋成年禮車隊行經彰化埤頭鄉遭到毒駕撞擊造成7人受傷。（圖／警方提供）

▲警方在車內搜到毒品及吸食工具。（圖／警方提供）

警方在車內查獲含有依托咪酯成分的「喪屍煙彈」及多個毒品吸食器具，行車紀錄器與路口監視器畫面更顯示蕭男行車軌跡異常，明顯出現毒駕特徵，隨即將撞毀的車子拖進埤頭派出所內。

警方組成專案小組隨即報請彰化地檢署指揮偵辦，蕭男受傷送雲基治療後卻自行離開，一度打電話向警方說要自行到案說明，後來神隱警方聯繫不上，警方前往社頭住家逮人時，他正在換衣服，刪光手機訊息，警從對話內容得知試圖找友人想毀滅跡證，當場將他拘提到案，立即採驗血液及尿液。

▲康橋成年禮車隊行經彰化埤頭鄉遭到毒駕撞擊造成7人受傷。（圖／警方提供）

▲檢警偵蒐將陳姓藥頭逮捕。（圖／警方提供）

檢警偵訊蕭男坦承施用一級毒品海洛因和依托咪酯等毒駕情形，且有拒接警方電話、與他人討論案情後刪除對話內容，遭依涉過失傷害及公共危險等罪嫌移送，移送複訊聲押禁見獲准。

檢警為徹底斬斷毒品供應鏈，持續溯源追查，經數日偵蒐鎖定40多歲陳姓藥頭涉嫌販毒，5月2日在員林市某出租套房內將其緝捕，並在房內找到一級及二級毒品，全案依《毒品危害防制條例》移送，法院裁定收押禁見。

▲康橋成年禮車隊行經彰化埤頭鄉遭到毒駕撞擊造成7人受傷。（圖／警方提供）

▲警方在車內搜到毒品及吸食工具。（圖／警方提供）

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