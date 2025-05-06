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粉紅超跑進南投！「三媽會」機率高　百通電話湧進芬園寶藏寺

▲彰化芬園寶藏寺。（圖／翻攝自芬園寶藏寺）

▲白沙屯媽祖回鑾遶經彰化芬園寶藏寺機率增大。（圖／翻攝自芬園寶藏寺）

記者唐詠絮 ／彰化報導

擁有二百年歷史的白沙屯媽祖進香團，於6日上午從彰化縣二水鄉跨越濁水溪，進入南投縣名間鄉，創下開基以來首度踏足南投縣境的歷史紀錄，不僅讓南投信眾激動萬分，更讓相鄰的彰化芬園鄉燃起熱切期盼，地方民眾紛紛致電當地信仰中心寶藏寺詢問「媽祖會來嗎？」期待能迎來難得的「三媽會」。

這場宗教盛事源於南投市長張嘉哲今年初赴苗栗拱天宮祝壽時，擲出連續三聖筊獲媽祖允諾蒞臨。6日上午11時許，被譽為「粉紅超跑」的媽祖鑾轎沿152線員集路正式進入名間鄉，沿途宮廟與信眾擺設香案綿延不絕，見證這歷史性時刻。南投縣長許淑華特別前往接駕，現場萬頭攢動，顯現民眾對信仰的虔誠。

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▲彰化芬園寶藏寺。（圖／翻攝自芬園寶藏寺）

▲彰化芬園寶藏寺。（圖／翻攝自芬園寶藏寺）

隨著鑾駕進入南投，僅隔一條烏溪的彰化芬園鄉隨即掀起熱烈討論。地方耆老指出，若媽祖選擇沿彰南路北返，將是首度行經芬園境內，而坐落彰南路旁的寶藏寺更可能成為駐駕地點。該寺總幹事吳明蒼表示，寶藏寺主祀的三媽與白沙屯媽祖、山邊媽祖若同堂相會，將形成難得的「三媽會」宗教盛景，對地方具有深遠意義。

「媽祖路線全憑神意，我們隨時做好迎駕準備。」吳明蒼透露，寺方已接獲數百通詢問電話，周邊居民更自發性整理環境，準備鮮花素果。寶藏寺建廟於1672年至今已有352年，是彰化縣定古蹟，見證三百年來濁水溪流域的拓墾史，若此次能促成三媽相會，將為中部宗教文化交流寫下新頁。

目前媽祖鑾轎仍持續在北返路途展現「神蹟行程」，信眾可透過官方APP即時追蹤。無論最終是否轉向芬園，這場跨越兩縣的宗教盛事已成功串聯濁水溪流域的信仰脈動，展現台灣民間信仰的豐沛生命力。

▲彰化芬園寶藏寺。（圖／翻攝自芬園寶藏寺）

▲彰化芬園寶藏寺。（圖／翻攝自芬園寶藏寺）

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