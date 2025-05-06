快訊／虐殺小女友！陳修將落網眼露兇光　發監前向母親下跪

▲陳修將逃亡近1年後遭彰化刑大逮捕。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

知名遺體師陳修將，因虐殺胡姓小女友遭判刑10年10月，未料入監前卻棄保人間蒸發，昨日在彰化員林遭警方鎖定圍捕，陳身上攜帶槍枝及50發子彈、激烈反抗並以辣椒水襲警，除原涉傷害致人於死罪外，另新增槍砲等罪嫌，彰化地檢署痛批犯後毫無悔意且手段凶殘，強調將建請法院從重量刑，今(6日)下午移送地檢，於4點50分發監執行。

據了解，陳修將在交保期間，曾出沒南部遭警方攔查，又因轉讓一粒眠毒品遭到判刑，他至今仍否認犯案，身上也沒錢可賠償，甘願冒險棄保潛逃。檢方於8月2日發布通緝，逃亡近1年期間，陳不但皮膚白皙身材也發福，連雙下巴都跑了出來，可見逃亡日子過得相當滋潤，至於期間是否有人暗中資助協助藏匿，以及槍彈來源，檢警也將深入追查。

▲陳修將虐殺小女友逃亡近一年落網了。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

警方於日前接獲情資，陳修將出現在員林市，前往埋伏，昨(5日)晚間將人逮捕，陳修將攜帶槍枝及50發子彈，持辣椒水反擊拒捕，再依涉槍砲彈藥管制條例第７條第４項，未經許可，持有、寄藏或意圖販賣而陳列第一項所列槍砲、彈藥者，處五年以上有期徒刑，併科新臺幣一千萬元以下罰金。

今天家人也被通知前往警局協助案件說明、陳修將見到媽媽時雙膝跪下，相當難過懊悔自己的所作所為，但一切都為時已晚。目前陳父換電話無法聯繫，前妻也拒受媒體訪問，並將個人臉書封鎖，希望外界友人不要再利用陳修將及小孩大作文章，還給她們一家人一個平靜的生活。

▲陳修將虐殺小女友逃亡近一年落網了。