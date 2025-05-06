快訊／陳修將抓到了！虐殺小女友棄保　逃亡334天員林市落網

▲陳修將殺傷女友棄保潛逃。（翻攝圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

知名遺體修復團隊「76行者」前總召陳修將，3年前虐殺胡姓小女友，遭法院依照傷害致死罪判刑10年10月定讞，他一審時就以30萬元金額交保候傳，應於2024年5月31日到案執行，竟棄保潛逃，檢方日發布長達40年的通緝令，昨日在員林市租屋處遭警方逮捕，結束長達339天逃亡，目前正在警訊中，稍後將移送地檢偵訊。

陳修將曾擔任「76行者」總召，曾參與澎湖空難、高雄氣爆、太魯閣號事故等重大災難遺體修復工作，2021年10月因感情糾紛在彰化汽車旅館虐殺胡姓女友，震驚社會。

案情回溯至2021年10月，陳修將因債務問題帶著胡姓女友入住彰化汽車旅館，死前一晚還大玩3P，期間因懷疑女方出軌，竟多次暴力相向，導致胡女全身多處瘀傷、腦出血，最後口吐咖啡色液體身亡，經採驗的尿液中，檢驗出搖頭丸、大麻，另檢出有喵喵、4甲基麻黃鹼、一粒眠等反應。

檢方原依殺人罪起訴求處重刑，但一審法院改依傷害致死罪判刑9年6月，二審加重改判10年10月，最高法院去年4月駁回上訴定讞，期間又因涉一粒眠偽藥轉讓案件，判處3個月徒刑。裁定以30萬元具保停押，限制住居。

判決確定後，陳修將卻在去年5月底未按時報到入監，檢方除於7月聲請沒收30萬元交保金獲准外，並發布通緝，時效長達40年至2064年。彰化縣警局刑警大隊經長期監控，鎖定陳嫌藏匿於員林市一處租屋處，昨日晚間7時許趁其準備外出時，動員大批警力一舉圍捕，結束334天的逃亡生涯。