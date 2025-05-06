三鶯部落之瘤毒駕拒捕狂飆！警網追逐10分鐘…破窗拖出壓制

記者陳以昇／新北報導

新北市三鶯部落惡名昭彰的27歲陳姓男子，4日吸毒後駕車遭檢舉，拒絕警方攔查並狂踩油門逃逸，與警展開街頭追逐，追了10分多鐘約5公里，最終在支援警力包圍下，遭警破窗強勢拖出逮捕。警方在他車上搜出毒品吸食器，訊後依公共危險、毒品及違反保護令等罪移送，傷害通緝部分依法解送歸案。

▲陳男遭警方拖出車外壓制逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，4日中午，三峽警分局北大派出所警員張全盛執行勤務時，接獲民眾通報，指稱一輛黑色小客車駕駛疑似毒駕，車身不穩。張員上前攔查，駕駛卻加速逃逸。透過小電腦查詢，赫然發現27歲陳姓車主竟是新北地檢署發布的傷害通緝犯，於是一路尾隨並通報勤務中心請求支援。

陳男開著黑色小客車在三峽隆恩街往樹林方向高速行駛，支援警力迅速趕抵加入追捕行列。警匪追逐近10分鐘約5公里後，終於在樹林區大義路與柑園街二段路口將車攔下。眼見陳男毫無下車意願，警方果斷上前使用車窗擊破器擊碎車窗，將他從車內拖出逮捕。

經調查，陳男在三鶯部落內是出了名的滋擾份子，是派出所的常客。早在2024年8月，就曾因吸毒騎機車遭警方攔查卻瘋狂逃逸，甚至因此與民眾的機車發生車禍。4日凌晨，他又吸毒駕車衝撞部落護欄，發出巨大聲響，還騷擾部落內的親戚，導致親戚聲請保護令。警方也在車上搜出安非他命吸食器，陳男坦承曾在車上吸毒。訊後依公共危險、毒品罪及違反保護令等罪嫌移送法辦，傷害通緝部分則解送地檢署歸案。

▼警方追了約10分鐘後破窗將陳男逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方在車內起獲毒品吸食器 。（圖／記者陳以昇翻攝）