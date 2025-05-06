陳修將拒捕、辣椒水攻擊員警！虐殺女友棄保　曾逃南部又回彰化

▲遺體修復師陳修將。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

知名遺體修復團隊「76行者」前總召陳修將，因虐殺胡姓女友遭判刑10年10月定讞，卻於入監前夕棄保潛逃。經彰化縣警察局刑事警察大隊長期追查，昨（5）日晚間7時44分在員林市租屋處將其逮捕，並查扣疑似槍彈等違禁品。陳嫌拒捕時更以辣椒水攻擊員警，造成多名警員受傷，最終仍被制伏，結束長達334天的逃亡生涯。

本案起因於2021年10月14日，陳修將因感情糾紛，在彰化縣埔心鄉某汽車旅館內，徒手毆打胡姓女友頭部及臉部，並多次將其頭部猛撞地板，導致被害人腦部多處出血、創傷性休克，送醫不治。檢方原依殺人罪起訴，但一審法院改依傷害致死罪判刑9年6月，二審加重為10年10月，最高法院於2023年4月駁回上訴定讞。

陳修將於2024年5月31日未按時報到入監，檢方除沒收30萬元交保金，更發布時效長達40年的通緝令。據悉，陳修將逃亡期間，曾在南部及中部地區出現，經警方長期監控，鎖定其藏身於員林市租屋處，昨日趁其外出時圍捕。逮捕過程中，陳嫌激烈反抗並以辣椒水攻擊員警，另涉《槍砲彈藥刀械管制條例》及妨害公務罪嫌，檢方將依法嚴辦。

彰化地檢署強調，陳修將犯案手段殘忍，引起社會眾怒，經判決確定後，竟拒不到案入監執行，顯見其毫無悔意，現經檢警聯手緝獲，於受拘捕時又另涉槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪嫌，將另案追訴，嚴加查辦，並持續執行防逃機制、科技監控及強化檢警聯繫等作為，防止被告潛逃規避訴追、審判或執行，以確保國家刑罰權的有效行使。