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「收侵權通知」嚇一跳！　律師揭關鍵：直接刪掉

▲▼勞工,上班,工作。（圖／Unsplash） 

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來詐騙集團越來越猖狂，手法更是五花八門。律師林智群就轉發案例，有人近日收到自稱「律師事務所」寄來的E-mail，發函通知他已涉及著作權侵權行為，對此他提醒，千萬不要點開附檔，直接刪掉郵件即可。

林智群昨日在臉書轉發貼文，表示這是新型詐騙手法，看到直接刪掉就好，不要點開附檔，同時也解釋道「其一理律這種大所才不會用電子郵件寄警告函給你 ，他們沒那麼low；其二附件內容並非PDF檔，而是EXE執行檔。」

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從截圖中可見，該電子郵件內容相當簡單，意圖引導人下載並點開附件，才能進一步了解情況，關鍵是附件內容並非PDF檔，而是EXE執行檔，這就是典型盜取電腦個人資訊的詐騙模式；另外，從Gmail位址也能看出端倪。

對此，網友們紛紛回應，「電腦預設把副檔名隱藏，就會中招了」、「借分享提供給朋友」、「這時候就要想到用mac的好處了」、「應該是寄雙掛號或存證信函」。

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