港男2周借錢111萬「來台前又被抓」　衰到太離奇！她驚覺被騙

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義女子小佳（化名）先前透過交友軟體結識陳姓網友，陳男在短短兩周之內，以借款、投資等理由，讓她掏出111萬元，後來對方說要來台灣玩，結果又聲稱突然被香港廉政公署抓走，她覺得這件事情太過離奇，前往派出所諮詢才驚覺遇到詐騙。

▲小佳誤入詐團的假交友陷阱，遭騙錢111萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板5日公布一起假交友（徵婚詐財）的案例，小佳先前透過交友軟體認識陳男，聊天過程中，陳男主動要求互加LINE好友，之後兩人便用LINE保持聯繫；起初，陳男和小佳都是單純聊天、寒暄，或是分享一些生活瑣事，但今年4月間，陳男突然聲稱，因為自己的疏失導致公司資金出現問題，想向小佳借款新台幣60萬元。

小佳提到，由於陳男承諾會在資金出來之後，將錢還給她，經過一番思考，她同意借錢，接著前往銀行臨櫃辦理，把60萬元新台幣換成港幣，再匯給陳男；沒想到過了幾天，陳男又以投資需要錢為由，向她借款新台幣51萬元，她再次前往銀行臨櫃匯款，短短兩周之內，就借給陳男共計新台幣111萬元。

接著，陳男聲稱要來台灣玩，卻又在當天自稱被香港廉政公署的人抓走。小佳坦言，因為覺得這件事情太過離奇，所以前往派出所諮詢，這才驚覺自己遭到詐騙，於是決定將這段經歷說出來，以免其他人受害。