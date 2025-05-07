調查畫面曝光！　緬甸掃蕩詐騙「遣返55名台灣人」

▲緬甸跨國掃蕩詐騙犯罪，共128名外籍人士遭遣返，包含55名台灣人。（圖／取自MYANMAR NATIONAL PORTAL）



記者張方瑀／綜合報導

緬甸政府6日宣布，先前一舉查獲來自台灣、衣索比亞、斯里蘭卡、尼泊爾與獅子山等多國的128名外籍人士，這些人涉嫌透過非法路線進入緬甸克倫邦妙瓦底市（Myawaddy），並在KK園區等地從事線上賭博與詐騙等犯罪活動，最終全數遣返回原屬國。

根據緬甸官方說法，這批非法入境者是經泰國等鄰國中轉後潛入緬甸，被遣返的128人中，包括55名台灣人、41名衣索比亞籍、15名斯里蘭卡籍、12名尼泊爾籍以及5名獅子山籍人士。

為確保整個遣返程序順利進行，緬甸克倫邦社會事務部長 U Saw Tun Aung 率領各部門官員，與多國外交人員展開會談，確認人員名冊與文件，並於緬泰第2號友誼大橋進行正式移交。

遣返儀式由各國代表共同見證，包括斯里蘭卡大使、獅子山副大使、中國與衣索比亞代表，以及台北經濟文化辦事處泰國分處副主任皆有出席。

緬甸政府表示，從今年1月30日至5月6日止，已查獲多達9059名非法入境的外國人，其中有7713人透過泰國渠道遣返，另有1346人已完成準備，預計近期內交由相關國家接回。