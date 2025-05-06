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夫妻東京自助3天！同事搭同班機「帶老媽硬跟」　行程全毀崩潰

他跟老婆東京自助3天！同事帶老媽同行硬跟　人夫崩潰：確實毀了

▲原PO表示，他跟老婆要去東京自助玩3天，而女同事帶67歲媽媽同行。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

近日一名人夫說，他跟老婆去東京自助玩3天，而女同事也搭同一班機，還帶67歲媽媽同行，「這三天，我們的行程確確實實是毀了！毀了！」有網友表示，「重點你老婆有學到教訓了嗎，結果下一次又這樣。」

原PO在臉書《匿名2公社》發文，老婆排了3天特休，夫妻要去東京自助玩3天，老婆稱女同事也訂同一班飛機，還住他們隔壁飯店，女同事也沒事先講，夫妻在機場遇到對方才說要跟著走，「她那同事還帶著67歲的媽媽，因為她們母女2人都沒去過日本，媽媽更是沒搭過飛機。」

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原PO說，「結果，這三天，我們的行程確確實實是毀了！毀了！真她X的毀了！」

此文一出，不少網友紛紛留言「重點你老婆有學到教訓了嗎，結果下一次又這樣」、「理他幹嘛，陌生人而已」、「天啊，好討厭，都不尊重人，對你的感情也沒那麼深嘛」、「心機好重」，「你應該跟你老婆商量好，由你出面扮黑臉，你老婆扮白臉，事情就解決了」、「最討厭這種的。一起去可以明說。說不定還可以體諒長輩。有一天幫忙安排適合老人的行程！但不是天天伺候在旁邊」。

有網友質疑，「同事的媽媽沒坐過飛機，為什麼馬上就可以變出護照」，也有人說「毀了行程的是自己，別牽拖，可以拒絕。」

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