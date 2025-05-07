賴清德高度關切！政府全力營救　55國人脫離緬甸詐騙陷阱平安返國

▲總統賴清德年初就對國人遭詐赴海外受困一事表達高度關切。（圖／總統府提供）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

近年屢傳國人前往泰國求職，卻遭不法人蛇集團誘騙、押送至緬甸詐騙園區從事電信詐欺等非法行為。我國總統賴清德114年初即對國民遭詐赴海外受困一事表達高度關切，內政部長劉世芳亦於2月召開跨部會會議，秉持「國人安全至上」原則，責成各機關透過橫向聯繫機制強化協作，即刻展開救援行動，全力維護國人安全與人權，終於在今早接返55名國人回台。

隨著緬甸政府在國際壓力下陸續對境內詐騙集團展開掃蕩行動，我政府相關單位亦於114年2月下旬啟動跨部會合作機制，內政部警政署亦在外交部協助下派員赴泰國及緬甸瞭解現況並辦理跨境電信詐欺與人口販運案件的調查工作。經與外交部及駐外館處密切合作，洽得由我國派員接返此批55名疑涉詐騙及遭人口販運之國人。

考量營救作業涉及外交協調與返國後之司法調查，外交部、法務部與內政部警政署跨部會合作，由駐泰代表處安排接送至泰國素萬那普機場，再搭乘班機平安返國，後續將由內政部警政署進行人口販運案件之調查，並依據個案事證，分送臺北地方檢察署及士林地方檢察署偵辦。其中有25人因涉其他刑案遭我國司法機關通緝，將依法辦理歸案程序，並調查有無涉及其他不法。

由於近年來詐騙集團常透過社群平台，以「高薪、低門檻、短期 出國工作」等話術，散布虛假徵才廣告（如代購佛牌與精品、運送黃金、辦理人頭帳戶或代辦貸款抽佣等），實際上誘騙民眾出境後販運至 詐騙園區從事非法活動。為打擊此類人蛇集團行為，內政部警政署自今年起全面強化查緝力道，加大掃蕩力度，並將持續防範類似案件發生。

近期警方也嚴厲掃蕩此類不法活動，日前破獲黃嫌等3人以運送黃金、辦理貸款名義招募被害人之集團，羈押2人；查獲朱嫌等4人以高薪加密貨幣工作為名義招募被害人之集團，羈押1人；查獲朱嫌等5人以外國賭場工作、開立外國銀行帳戶為名義招募被害人之集團。警政署再次呼籲，國人提高警覺，切勿輕信網路求職資訊或不明人士推薦之東南亞高薪職缺。應主動查證職缺資訊真偽，避免陷入求職陷阱。

▼55名疑涉詐騙及遭人口販運之國人今早返台。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）