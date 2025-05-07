台中人回憶少一間！　25年「珍來拉麵」宣布5／13熄燈

記者黃翊婷／綜合報導

台中知名拉麵專賣店「珍來拉麵」是許多在地人的愛店之一，不過，業者近日公告表示，因房屋問題，將從5月13日開始暫停營業，最後營業日為5月12日。消息傳開之後，不少老顧客都紛紛留言表示可惜，「希望未來可以用新面貌再次相見，趁結束前吃爆你們家」、「一定要開回來啊」、「太捨不得了」。

▲珍來拉麵的豬肝炒韭菜、炸雞都是老顧客必點的美食。（圖／翻攝自Google地圖）

台中「珍來拉麵」因老闆曾在日本的珍來拉麵工作將近20年，後來回台開店，靠著好手藝做出口碑，至今營業25年，在Google評論上擁有4.1顆星好評，是許多台中人的愛店之一。

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然而，業者5日透過臉書發出公告，表示店面最後營業日為5月12日，並自5月13日起開始停業，因為房子問題，他們必須先暫停營業，感謝客人們的支持，才能讓他們經營兩代，「我相信這不是劇終，而是另一個美麗篇章的開始，短暫的分離是為了下次相聚時，能讓你們看見更美好的我們。」後續的消息將會在業者私人臉書公布。

消息傳開之後，不少消費者都留言直呼可惜，「希望未來可以用新面貌再次相見，趁結束前吃爆你們家」、「一定要開回來啊」、「太捨不得了，希望能再次重新開業」、「我今天才去吃耶，居然要收了」、「難過」。