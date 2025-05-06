超釣魚手法中招！好心幫按投票衝人氣　半夜狂傳「急需3萬」

▲台中一名劉女因為點了「幫忙衝人氣」連結，帳號遭盜用向人借錢。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名劉女中了近期新型詐騙手法，點了「幫忙投票衝人氣」的連結，導致LINE帳號被盜用，遭詐團利用名義跟大量親友借錢。經員警協助劉女還原程序，才成功取回帳號控制權。

第四警分局說，日前一名劉女（46歲）因誤點一則「協助投票衝人氣」連結，導致LINE帳號遭駭，駭客冒用她的身分，深夜向她的親友大肆發送「借錢」訊息，讓她半夜驚醒、嚇得衝去報警。黎明派出所巡佐林良發、警員吳翰爵接獲報案後，順利協助劉女取回帳號，才讓她鬆了一口氣。

劉女表示，當天一則來自友人的LINE訊息，請她幫忙投票，出於好意，她點選連結後依指示輸入認證碼與個人資料，未料竟為釣魚網站。當晚半夜，手機湧入大量訊息與電話，親友紛紛來電詢問：「真的急需用錢嗎？要我現在匯款嗎？」劉女才知道被盜用，不斷傳出「手機壞了、急需三萬」等借錢訊息，劉女一邊狂打電話澄清，一邊撥打110報案。

▲劉女嚇得到派出所求救。（圖／記者許權毅翻攝）



警方受理後，即刻指導劉女啟動LINE帳號回復程序，並協助確認異常登入時間與IP位置，最終順利取回帳號控制權。她隨即在群組廣播澄清：「剛剛借錢的不是我，千萬別匯款！」劉女回想仍心有餘悸，坦言嚇壞了。

她也從警方口中得知，近期LINE帳號盜用案件頻傳，直呼「以後再也不敢亂點連結、亂填資料了！」分局長陳祥麟表示，詐騙手法不斷翻新，民眾務必提高警覺，切勿隨意點選來路不明的連結或填寫個人資料，尤其「簡訊認證碼」絕對不可提供給任何人或輸入於非官方網站。一旦發現LINE帳號遭駭，可立即透過LINE官方客服網站申訴回報，避免被利用行騙。