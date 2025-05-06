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台中洗車工KTV嗨整晚！無照酒駕闖紅燈「撞死醫學生」　今遭起訴

▲▼吳叡旻。（圖／記者許權毅翻攝）

▲吳姓洗車工無照酒駕又闖紅燈，撞死跑外送的陳姓醫學生。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中市一名陳姓醫學生3月8日凌晨3時許外出騎車跑外送補貼家用，未料卻遭到酒後無照駕駛的洗車工吳男闖紅燈高速撞上，強大的撞擊力道導致陳男當場噴飛重傷，經送醫搶救後宣告不治。而吳嫌在撞到人後還肇事逃逸，躲了1個多小時後才遭警方查緝到案，當下酒測值達0.37mg/L。全案經中檢偵結，今(6日)依公共危險罪提起公訴。

起訴書指出，吳嫌案發當天凌晨0時許與友人在台中市西屯區的KTV聚會，席間飲用多罐啤酒，至凌晨3時許結束後，搭乘計程車轉往某精品旅館。吳嫌當下明知自己已經酒醉，駕車恐有發生意外之風險，且自己也未持有合格駕照，但仍執意從該旅館駕駛小客車沿黎明路三段往廣福路行駛，並於凌晨3時44分許行經黎明路、凱旋路口時，高速闖越紅燈，猛力撞上正在送外送的陳姓醫學生。

陳男遭撞擊後當場倒地，受有頭部外傷合併顱內出血、顱骨骨折、頸椎骨折、腹腔內出血等嚴重傷害；而肇事的吳嫌則未報案，當即駕車逃離現場。後續救護人員趕抵後，立即將重傷的陳男送醫，但仍因創傷性休克，搶救後於同日清晨5時1分宣告不治死亡。

後警方於同日凌晨5時許循線查獲肇逃的吳嫌，並對其施以吐氣酒精濃度測試，發現其酒精濃度達0.37mg/L，已經超過法定標準。全案經檢方複訊後，今宣告偵結，並依酒駕致人於死罪、交通事故致人於死而逃逸罪嫌將吳嫌起訴。

▼陳姓醫學生凌晨出門跑外送補貼家用，未料竟遭無照酒駕的吳嫌奪命。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼ 台中市西屯區黎民路與凱旋路口今(8)日凌晨發生一起死亡車禍 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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