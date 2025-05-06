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畸形戀前男友大翻供！反悔幫林女扛　承認脫口「打死他丟外面」

▲▼國民法官,田雲祥,林淑真。（圖／記者許權毅攝）

▲台中畸形戀前男友田男今日下午開庭不斷翻供。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市畸形戀命案今由國民法官審理進入第二天，今下午田男以證人身分接受訊問。田不斷翻供，甚至說先前是想幫林女扛責，現在想讓她自己扛，他承認有說過「把邱男打死，丟到外面讓他自生自滅」這句話，再把鐵鎚交給林女。

田男說，事發當下看到林女跟邱男在床邊，他說「可以吃飯了」，過沒多久2人又吵架，不知道原因，林跟他說「東西拿來」，他從工具箱拿出鐵鎚，林開始很瘋狂毆打邱男，他在一旁勸架說不要再打了，邱已經不成人形。

後來，林女要他把邱男拖去浴室洗血跡，邱男突然失去呼吸心跳，他開始幫忙CPR，大概15分鐘，15下一組，後來把邱男又帶到他的床上，林女說要去換衣服，「我叫她快一點換，快點打119。」

田男在今日在庭上約10次翻供，檢辯雙方比對先前警詢筆錄、偵查訊問內容甚至羈押庭、延押庭供詞，田男針對不利己處，或是案情經過，都說「不清楚，之前寫錯了」，甚至出現說法完全矛盾，並且2度決定保持緘默。

田男表示，林女毆打邱男時跟他說「東西」，「她認為我知道是鐵鎚」，是因為林女曾拿過鐵鎚打邱男。田男不否認在林女動手時，跟林說「把他打死丟到外面自生自滅」，是因為太恨邱男，認為自己只有說過，但沒有行動，願意承認有說過這些話。

田男在庭上數次翻供後，針對為何先前承認有持鐵鎚毆打邱男，卻又改口否認。田男說：「我之前是想要承擔罪刑，想要幫林女才這樣說的。」

▲田男自稱原本想替林女扛責，但現在想讓她自己承擔。（圖／翻攝田男臉書）

陪席法官周莉菁認為，田男情緒緊張、容易被引導加上記性不好，刻意放慢語速詢問田男，要求想清楚再回答。田男說，已經當面對質說過，自己跟林女只是朋友關係了，說過「打死他讓他自生自滅」的情境，確實是把鐵鎚交給林女時，對於突然改口否認動手，是之前想幫林女扛，現在想讓林女自己承擔。

國民法官問田男，與林女交往歷程。田男說，先前以乾哥乾妹相稱，後來才又變成男女朋友約6年，之後因為林女脾氣問題，又退回成為乾哥乾妹。

針對田男今日以證人身分所述可否採信。檢方認為，可證林女有使用塑膠管以及鐵鎚攻擊；林女律師認為，田男供詞不一，不可採信。

邱母律師指出，可證明林女跟邱男不睦，田男對於邱男有恨意，對於自己攻擊的內容避重就輕，證明林女跟田男是共犯，今日翻供只是為了脫罪，並且有維護林女的情況，加上自警詢、偵查以及羈押供述都不一，有滅證情況，態度惡劣，證詞不可採信。

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