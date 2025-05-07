印巴開戰全球航空閃避　驚見一架班機「我獨自飛行」勇闖交戰區

▲印巴開戰全球航空閃避，不料竟有一架班機「我獨自飛行」勇闖交戰區。（圖／翻攝自FlightRadar24）

記者柯沛辰／綜合報導

印度、巴基斯坦在台灣時間7日凌晨爆發軍事衝突，印方空襲多處地點，巴方則擊落印度軍機還擊，讓全球航班大亂。許多班機紛紛避開衝突區，使得原先國際航班往來頻繁的印巴上空頓時一片空蕩蕩。不過，衣索比亞航空一架飛往首爾的班機上演「我獨自飛行」，隻身駛入巴基斯坦空域，在網上掀起熱議。

根據路透社報導，印度7日使用飛彈襲擊了巴基斯坦的多個地區，巴基斯坦則稱其擊落了5架印度戰鬥機。這讓印巴兩國，尤其是巴基斯坦的領空變得非常危險，有超過20架國際航班被迫改道，以避開巴基斯坦領空。

截至當天上午，全球航班追蹤網站FlightRadar24統計各航空公司累計已經取消了52個從巴基斯坦出發，或前往巴基斯坦的航班。巴基斯坦軍方發言人則稱，在印度發動攻擊時，巴基斯坦領空仍有57個正在營運的航班。

不過，Flightradar24在X平台表示，今天最多人追蹤的是唯一一架飛越巴基斯坦的航班。該航班隸屬衣索比亞航空，班機編號ETH672，由衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）起飛，目的地是南韓首爾。

Flightradar24補充，巴基斯坦並未完全關閉領空，但根據航行通告，仍有多條航線無法通行。加上此時正值印巴衝突期間，許多航班陸續取消，或繞道避開衝突空域，使得獨自飛越巴國上空的ETH672班機格外顯眼，所幸，班機最終仍在下午平安抵達首爾。

巴基斯坦6日晚間發出通知，宣布為了因應印度的空襲行動，暫時關閉北部城市拉合爾和南部沿海城市喀拉蚩的領空。這項禁飛令從美東時間下午4時30分（台灣時間7日凌晨4時30分）起生效，預計持續48小時。

▼印度聲稱，7日對巴基斯坦及巴控喀什米爾地區等9處「恐怖主義基礎設施」發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）