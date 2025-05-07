巴基斯坦擊落5架印軍戰機　殲10梟龍「娘家」成飛股票開紅盤暴漲

▲成飛集成股價大漲。（圖／翻攝新浪財經）

記者魏有德／綜合報導

巴基斯坦空軍今（7）日在與印度空軍的交手中傳出擊落5架印軍戰機，雖至今尚未證實是以哪種機型出戰，不過，外界推估以大陸成都飛行工業集團出口的殲-10CE或與巴基斯坦合作研發的JF-17梟龍戰機取得的成果。消息傳開後，殲-10CE和梟龍的「娘家」成飛集成股票盤中暴漲，5分鐘內漲幅破2％，並在11時許衝至漲停並維持一段時間。

▲殲-10CE戰機。（圖／CFP）

根據成飛集成股價7日走勢可以發現，開盤後指數呈現微幅上揚趨勢，直至10時半左右突然暴衝，在11時08分觸及漲停線並維持到下午13時許，收盤時雖有微幅下滑整理，從股價來看，整日漲幅達20.01％，表現十分亮眼。

▲從中國進口的殲-10CE亮相巴基斯坦國慶閱兵。（圖／翻攝環球時報）

根據成飛集成的行情表現，不少軍事迷敏感的將其與今晨發生的印巴空中衝突做出聯想。巴基斯坦空軍以優勢戰績，擊落印度空軍包括3架法國製造的「飆風」戰機、1架米格-29（MiG-29）戰機、1架蘇-30（Su-30）戰機及1架「赫倫」（Heron）無人機等。

▲巴基斯坦梟龍戰機（JF-17）。（圖／CFP，下同）

雖然巴基斯坦空軍尚未公開是出動何種型號的戰機，不過，根據巴基斯坦空軍現有的空軍戰力評估，巴基斯坦擁有的F-16戰機不允許使用在喀什米爾地區，幻象機型又過於老舊，因此，有極大可能就是大陸成飛集團生產出口的殲-10CE和梟龍戰機。

公開資訊顯示，殲-10CE為殲-10C的外貿版，首次亮相於2019年杜拜航展，2022年3月11日，巴基斯坦空軍舉行首批6架殲-10CE戰鬥機接裝儀式，象徵由成飛生產的殲-10CE已正式列裝巴基斯坦空軍，目前，巴基斯坦已有20架該型號戰機。

此外，巴基斯坦還有另一款由成飛集團和當地航空合作生產的JF-17梟龍戰機，該戰機是2007年交付，目前約有超過160架服役中。