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提升城鎮韌性！基隆首辦HSEEP無腳本兵推　模擬爆炸災變應對

▲基隆公車駕駛教育訓練開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲跨域協作防災！基隆市無腳本兵棋演習，模擬重大災害即時決策。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化基隆市防災團隊應變能力，積極導入美國FEMA「國土安全演習與評估計畫」（Homeland Security Exercise and Evaluation Program，HSEEP）機制，基隆市於4月28日上午，邀集各局處單位於災害應變中心辦理「無腳本兵棋演習」課程，深化防災團隊對HSEEP兵推模式的理解與應用。

本次課程由民政處及消防局共同主辦，邀請到國防大學空軍備役上校陳永全教官授課，說明「無腳本兵棋推演」的實務內涵。相較於傳統制式劇本，無腳本兵推更能貼近真實的災變情境，能有效提升應變決策的即時性與靈活性，同時作為「城鎮韌性全民防衛動員演習」的前置準備工作。

課程中有本市多個機關單位參與，藉由跨域協作演練，強化災時橫向聯繫與整合調度能力。陳永全指出，城鎮演習不同於以往「民安」或「萬安」演習，並以西元紀年與國際接軌。同時也指出，無腳本設計可強化參與人員的即時反應與決策能力，提升實戰應變能力。

▲基隆公車駕駛教育訓練開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

演練中陳永全提醒，在資訊不對稱的情況下，須要加強資訊即時流通與即時共享，才能強化跨領域協作。各單位主管應配置兩至三名幕僚人員，負責資訊整理與訊息傳達，並聚焦於各項任務的理解與處置。

在演練中模擬某日上午基隆市發生不明爆炸，基隆港及松山機場受創，造成大量傷亡。市府啟動聯合指揮中心，面對道路癱瘓、電力中斷、通訊異常等多重挑戰，各單位須即時展開資源調度與救援行動。這時參與演練的單位，就要藉由各項應變計畫及經驗，即時應對各種突發情境。

陳永全強調，各單位應將演習情境與本身職責緊密結合，強化整合協作以避免單打獨鬥的情形。「桌上推演找問題、實務演練找答案」！演練中各單位可加速資料整理與應變準備，確保任務順利完成，也為基隆市的防災韌性打下堅實基礎。

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