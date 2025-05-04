基隆信義區東安里防災講習　探討土石流與大規模崩塌防治策略

▲基隆市信義區東安里防災講習。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化社區自主防災能力，基隆市政府4月30日於信義區東安里舉辦「自主防災社區說明宣導暨環境踏查」講習活動。現場聚集信義區公所經建課長陳立偉、中華城市管理學會技師游振棋、東安里長林睿騰及在地居民約30人，共同研討土石流與大規模崩塌防治策略。

活動首日聚焦災害潛勢分析，詳細說明基隆市34條土石流潛勢溪流分布，其中信義區佔5條，東安里範圍內更涉及5戶保全戶共8人。講習透過潛勢區定位、保全戶分布圖資解析，並實地踏查繪製環境診斷地圖，針對狹窄道路易濕滑、豪雨時易生土石沖刷等風險點，提出預警性疏散建議。

里長林睿騰指出，今年受山陀兒與康芮颱風影響，培德路12巷已出現泥沙堵塞排水問題，目前區公所會同產發處、工務處正進行清淤工程，後續將持續監測整治成效。信義區公所課長陳立偉補充說明，當累積雨量達600毫米警戒值時，將啟動旅宿業收容機制，大規模災害則開放東安里民活動中心及信義國中作為避難所。

專業技師游振棋特別提醒，防汛期（5至11月）期間應密切注意氣象預報，建議居民備妥避難包與應急物資。此次講習結合理論研討與實地踏查，透過官民協力完善防災網絡，全面提升社區災害應變能力。