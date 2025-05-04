母親節送媽媽最安心的禮物　南消七大隊防災闖關宣導登場

▲台南東區莊敬里母親節健康闖關活動，消防局宣導住宅火警防範觀念，吸引大小朋友熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
母親節即將來臨，台南市東區莊敬里4日舉辦「母親節健康闖關暨節能減碳宣導活動」，結合消防局、警察局、民代服務處與里辦公室等單位，透過親子闖關、居家防火知識推廣，送給媽媽最安心的防災保障，共同打造安全無虞的溫暖家庭。
本次活動由立委林俊憲、議員蔡筱薇服務處與莊敬里合作主辦，消防局第七大隊、警察局等多個單位共同參與。現場設定多個攤位，以遊戲方式傳遞防火與節能知識，吸引親子攜手闖關，寓教於樂。
消防局指出，根據統計住宅火災多與廚房用火不慎或電器設備老舊相關，活動特別強調用電安全、瓦斯使用注意事項，並推廣安裝「住宅用火災警報器」，希望讓媽媽們在家安心，也讓整個家庭遠離火災風險。
台南市消防局第七大隊長石家源表示，活動結合母親節主題，藉由寓教於樂的形式讓防災觀念從小紮根，提醒民眾定期檢查電線、延長線，並隨手拔除不常用電器插頭，避免火災發生，也能達到節能減碳目的。
消防局長李明峯也提醒，母親節期間家庭聚餐頻繁，烹調時務必留意火源，不可離開瓦斯爐，並呼籲每戶家庭應主動安裝火災警報器，確保居家安全。
台南市長黃偉哲表示，最好的母親節禮物，就是一個安心又節能的居家環境。他呼籲市民落實日常防火習慣，也期待透過這類活動讓「安全」與「永續」的觀念融入生活，真正守護媽媽與全家人的幸福。
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