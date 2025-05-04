母親節送媽媽最安心的禮物　南消七大隊防災闖關宣導登場

《我們這一攤2》今（4日）舉辦感恩餐敘，苗可麗、蔡凡熙談及擺攤人生以及團隊合作的過程。而適逢母親節，苗可麗透露84歲的媽媽在3月2日過世了，而讓她更遺憾的是，她原本預計3月1日要回台中老家，最後臨時改變行程，沒想到卻錯過與母親見到最後一眼的機會，讓她當場落淚說：「後悔到不行，就是自己懶惰。」