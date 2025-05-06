啟動「鮭魚回郵」！藍罷團變更罷免吳思瑤領銜人　寄2千份同意書

▲罷免吳思瑤團體更換領銜人計畫啟動。（圖／地動刪瑤提供）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免吳思瑤領銜人張克晉上週宣布退出領銜人身分，罷免案如何繼續引發話題。「地動刪搖」召集人、國民黨青年賴苡任則提出「鮭魚回郵」計劃來更換罷免吳思瑤領銜人，被網紅四叉貓監督催促，賴苡任當時回應「皇帝不急，急死太監」，今（6日）則正式從北投明德郵局寄出兩千份更換領銜人的空白同意書。

▲罷免吳思瑤團體更換領銜人計畫啟動。（圖／地動刪瑤提供）

賴苡任表示，相信大家都知道張克晉宣布退出領銜人身分，因此罷免吳思瑤案替換領銜人需取得2分之1提議人書面同意，由備補領銜人替補成為領銜人，今日正式寄出第一批的「更換領銜人同意書」，希望收到的民眾可以簽名後回郵，裡面也都幫大家準備好了回郵所需的信封及郵票。他解釋，「鮭魚回郵」計劃則是要從第一階段提案連署罷瑤的4千位民眾中，挑出比較會回函的人，附雙掛號回郵，讓他們寄回來。

賴苡任強調，除了回郵以外，民眾也可以來總部或是議員服務處簽同意書，另，二階段連署書也持續進行中，連署的腳步沒有停下來，並特別感謝四叉貓（劉宇）的贊助，願意支付5萬6000元的郵資，因此除了口頭表達感謝之外，「地動刪搖」團隊還製作了感謝狀，感謝四叉貓功在黨國，是首位民進黨陣營中站出來支持罷免吳思瑤的勇者、智者，讓罷免吳思瑤不再只有藍白合，更有綠色的力量加入，讓吳思瑤成為全台唯一藍白綠都支持要罷免掉的立法委員！「謝謝四叉貓的加入，罷免吳思瑤團隊才得以完成此壯舉！」

國民黨台北市議員張斯綱、汪志冰也出席這場「鮭魚回郵」記者會，力挺罷瑤。張斯綱說，二階連署罷瑤已達兩萬份，將繼續努力。