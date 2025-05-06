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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫嗆「反對黨變央行？」　綠營：政治人物誇大說法都可能影響匯市

▲朱立倫、羅智強在捷運大安站外進行反罷免街講。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者杜冠霖／台北報導

新台幣連續二個交易日暴力升值，從上週33元快速升至5日的30元，升幅高達9％。國民黨主席朱立倫今（6日）大酸，賴清德講的聲明抄央行版本，還說會升值都是在野黨唱衰的，「你覺得會嗎？反對黨變中央銀行啊？」對此，綠委吳思瑤表示，在風雨飄渺的國際波動中，台灣經濟發展的預測還優於美中日韓星，而行政部門也有責任防範禿鷹炒作、破壞市場秩序。但政治人物口中說出一些過分誇大說法，反而連帶影響整個匯率市場。

對於匯率問題，賴清德昨日提出四點釋疑。他也提到，外匯市場的預期心理雖然影響匯率，但是這段時間以來，卻有許多不實訊息，企圖影響市場的預期心理。非常遺憾看到，許多政治人物的攻防，竟然鎖定匯率議題進行炒作，造成了市場的誤導與非理性的預期心理。他說，身為總統，必須再次強調，政黨可以競爭，國家不能犧牲，政黨可以競爭，人民不能犧牲。

朱立倫則酸，賴清德講的聲明除了抄央行版本，還說會升值都是在野黨唱衰的，「你覺得會嗎？反對黨變中央銀行啊？」朱也預言，6月份美債危機，全球美債接近5000億美元，受傷最深的是我們，甚至擔心包括日本、中國大陸、印度都在減少美債，只有台灣因為「跪族冠軍」，沒減少還增加，最後受傷的是全民，台幣升3元我們少了1兆。

對於朱立倫說法，吳思瑤表示，批判非常嚴肅匯率問題一定要回歸專業，不要只是政治炒作，匯率是專業而非政治問題，賴總統站到第一線喊話，要對台灣經濟體質有信心，在風雨飄渺的國際波動中，經濟發展的預測還優於美中日韓星。

吳思瑤指出，現在短期內匯率波動，賴清德總統跟央行都清楚說明原因，來自於匯率市場預期心理，還有外資買超台股，都影響短期匯率波動，診斷原因要就專業面正確解讀跟評估，行政部門也有責任防範禿鷹炒作、破壞市場秩序。

對於相關作為，吳思瑤說明，央行已經採取行動、行政部門也宣示要打擊禿鷹不法操作或破壞市場秩序，也要回應朱立倫，任何過份誇大、無專業評估或科學依據說法，都可能加劇整個市場預期心理，政治人物口中說出一些過分誇大說法，反而連帶影響整個匯率市場。

吳思瑤呼籲，大家此時要謹言慎行、基於專業，穩定台灣社會跟民心最重要，在野黨主席跟立委發言上，不要成為匯率市場波動幫兇，要基於事實清楚陳述，否則人人一把號、各吹各的調，誇大不實言論都不利於穩住匯市，提醒謹言慎行。

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