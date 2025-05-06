「台幣升3元我們少了1兆！」　朱立倫預言6月還有美債危機

▲朱立倫、羅智強在捷運大安站外進行反罷免街講。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新台幣連續二個交易日暴力升值，從上週33元快速升至5日的30元，升幅高達9％。國民黨主席朱立倫日前已預告匯率問題，近日成真，他今（6日）又預告，「6月還有美債危機，美債接近5000億美元，台幣升3元我們少了1兆，受傷最深的會是我們。」

大罷免全台烽火，朱立倫今日一早為台北市大安區藍委羅智強站台，在大安捷運站「反惡罷、戰獨裁」街講，會前接受媒體聯訪。

朱立倫表示，站在這裡很心酸，一個認真努力的在地立委，每天跟大安朋友站在一起的羅智強，卻被莫須有的罪名罷免，到底什麼理由罷免？絕對沒有理由。全台灣無差別的，只有一個理由「得罪賴清德、反對民進黨」，民進黨創下民主之恥，全世界找不到民主國家罷免在野黨。

朱立倫話鋒一轉提到，民進黨現在面對關稅有三個重點，第一幾%的問題，第二去美國投資，把工廠、護國神山搬過去，第三是匯率要升值，賣到美國的東西變貴，「我們早就說要奮戰到底，談出好條件，還沒談先把台積電送出去，最終一樣出現32%關稅，簡直是未戰先降。」

朱立倫指出，匯率戰關鍵在台幣升值、出口危機，一但上升10%，就會少6-7%獲利，少4、6、7%公司不用賺錢。還沒開戰才幾天，已經升了3塊多，今天很可能繼續升值。所有獲利都沒有了，結果看到昨天賴清德講的聲明，除了抄央行版本，還說會升值都是在野黨唱衰的，說美金會大幅度升值，「你覺得會嗎？反對黨變中央銀行啊？」

朱立倫並預言，6月份美債危機，全球美債接近5000億美元，受傷最深的是我們，甚至擔心包括日本、中國大陸、印度都在減少美債，只有台灣因為「跪族冠軍」，沒減少還增加，最後受傷的是全民，台幣升3元我們少了1兆。

