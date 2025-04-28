南投縣門市暨倉儲人員培訓開放報名至5／7　特定對象免費參訓

▲南投縣政府為失業者辦理門市暨倉儲人員培訓班。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

為讓失業縣民習得一技之長，及早投入勞動市場、順利就業，南投縣社會及勞動局特委託社團法人南投縣新南投婦女之友會，承辦失業者職業訓練「門市暨倉儲人員培訓班」，參訓對象為15歲以上之失業民眾或特定對象失業者，歡迎意者踴躍向承訓單位報名。

縣府社會及勞動局表示，本班次訓練課程包括：就業市場趨勢分析、求職技巧與生涯輔導規劃、銷售服務暨管理概論、門市服務技能檢定概述、門市顧客服務管理、人際關係與個人形象、忠誠顧客經營法則、零售與門市管理作業、消防安全與火災預防、門市基礎英語會話、POS機實務訓練教學、客訴抱怨及危機處理實務、門市商品管理及銷售事務技能、商品包裝設計實、門市櫃台管理及服務作業工作站演練、門市商品陳設佈置及維護保養、倉儲作業流程與管理實務、服務業專業儀態演練及門市彩粧暨接待禮儀等豐富學術科內容，結訓後並輔導就業。

其中開放參訓的特定對象，為15歲以上未滿18歲未就學未就業少年、45歲以上中高齡、原住民、二度就業婦女、身心障礙者、獨力負擔家計者、長期失業者、低收入戶及中低收入戶中有工作能力及未取得國民身分證之新住民等，可以免費參訓；另符合津貼補助資格者，政府將發給職業訓練生活津貼。

本班次即日起開始報名至5月7日截止，訓練期間自5月19日至7月29日止，訓練地點為南投縣名間鄉董門巷2號；報名電話：049-2236728陳小姐，或到「台灣就業通（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）」網站查詢。